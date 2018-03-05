"Оскар" за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Это драматический фильм о матери-одиночке, которая вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка.

За победу в этой номинации также боролись Марго Робби, Мэрил Стрип, Салли Хокинс, Сирша Ронан, — сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Если я упаду, поднимите меня, потому что должна вам кое-что сказать, – пошутила Фрэнсис Макдорманд. – Но я правда очень взволнована, мне не хватает воздуха. Хочу поблагодарить всех близких, свою семью, друзей, всю нашу команду. Также я прошу всех женщин, которые были номинированы сегодня на "Оскар", подняться со своих мест. 2017 – год женщин, пусть все вас видят".

Справка. Фрэнсис Макдорманд

Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер. Лауреат премий "Оскар"® (1997), "Тони" (2011), BAFTA (2018), "Золотой глобус" (2018), "Эмми" (2015), четырёх премий Гильдии киноактеров США (1997, 2015, дважды в 2018) и двух премий "Независимый дух" (1997, 2007). Председатель жюри 54-го Берлинского кинофестиваля. Будучи женой режиссера и сценариста Джоэла Коэна, Макдорманд снялась во многих фильмах братьев Коэнов, таких как "Просто кровь" (1984), "Воспитывая Аризону" (1987), "Фарго" (1996), принёсший ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль, "Человек, которого не было" (2001) и "После прочтения сжечь" (2008). Первый раз была номинирована на "Оскар" в 1989 году за роль второго плана в фильме "Миссисипи в огне"..

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".