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"Сложное решение": Николай Тищенко о статусе политика и ресторанном бизнесе

47-летнему депутату приходится работать по 22 часа

Николай Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Народный депутат Украине Николай Тищенко эксклюзивно для Сегодня.Lyfestyle рассказал о своем новом статусе политика и о судьбе его ресторанного бизнеса. Ко всему, 47-летняя знаменитость признался, что ради политической карьеры ему пришлось пожертвовать временем, которое он бы мог потратить на воспитание младшего сына Давида.

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По словам Николая Тищенко, сейчас в Верховной Раде идет активная работа и принимаются важные законы. Несмотря на то, что он работает по 22 часа, о своем решение – вступить в ряды – чиновников не жалеет.

"Мы вместе с нашей партией пришли в Верховную Раду и теперь чувствуем ответственность не только перед народом Украины, а и перед всеми, кому небезразлична судьба нашей страны. К нашему опыту сейчас присматриваются не только в странах Европы, но и по всему миру, ожидая изменений в Украине. Мы стараемся менять все (законы, – Ред.) очень быстро, как видите, это получается. Мы работаем по 22 часа! В обществе даже не возникает сомнений, что они сделали правильный выбор в нашу сторону", – рассказал новоиспеченный украинский политик.

Николай Тищенко в Верховной Раде Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Но перед тем, как сделать выбор в политическую сторону, Николай обдумывал все плюсы и минусы. Отметим, что по закону Украины, народный депутат не может заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому Тищенко пришлось оставить весь свой ресторанный бизнес, частично пожертвовать семьей и полностью погрузиться в политические дела страны.

Сыновья Николая Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Николай Тищенко с женой Аллой и сыном Давидом Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

"Мне тяжело, но я считаю, что нужно уже нашему поколению, которые достигли соответствующего уровня, приступать к работе на благо Украины. Я оставил бизнес и оставил, можно так сказать, свою обязанность отца. И теперь работаю на благо государства. Более того, я это делаю не только ради всего народа, но и для своей семьи – для моих сыновей, чтобы они гордились отцом. Это было очень тяжелое решение, потому что у нас (с супругой Аллой Барановской, – Ред.) родился маленький ребенок. Жена, конечно же, переживала и считала, что это очень ответственно. Вы знаете, что в нашем обществе к статусу депутата относились до этого без особого уважения", – откровенно говорит Николай.

Напомним, что в канун парламентских выборов в Украине Николай Тищенко сломал руку.

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