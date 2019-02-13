Осторожно, фейк: Потап стал жертвой мошенников
Имя Потапа использовали с целью заработка
Стало известно, что популярный украинский исполнитель и авторитетный продюсер Потап стал жертвой мошенников. Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице группы MOZGI. Неизвестные вели переписки, где обсуждали коммерческие предложения с начинающими артистами от имени Алексея Потапенко.
"ВНИМАНИЕ! ФЕЙК! Будьте осторожны, это ненастоящая страничка Потапа (Алексея Потапенко). Не верьте каким-либо сообщениям или предложениям от этого пользователя! Рядом с именем жмите на кнопку "ЕЩЕ" и затем "Пожаловаться на профиль"! Это поможет заблокировать этот аккаунт быстрее", – предупреждают пользователей.
Как оказалось, мошенники брали деньги с начинающих артистов за pr-посты в соцсетях. Стоимость одного рекламного поста псевдо-Потапа составила 3000 грн. На странице MOZGI опубликовали скрин переписки с одним из пострадавших.
Кроме того, в сети активно обсуждают возможный роман Потапа с Настей Каменских. Новые доказательства поклонников узнайте по ссылке.
Напомним, продюсер KAZKA Юрий Никитин рассказал об "атаках" на группу и признался, что солистке Александре Зарицкой угрожают.
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