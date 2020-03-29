От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

Двоюродной сестре короля Филиппа VI было 86 лет

В Париже от коронавирусной инфекции умерла испанская принцесса Мария Тереза. Об этом сообщил принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский на своей странице в Facebook. На момент смерти Марии Терезе было 86 лет.

Накануне вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что тест музыканта на COVID-19 оказался отрицательным.

Принцесса Мария Тереза Фото: twitter.com/eha_news

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза умерла 26 марта во Франции. У нее нет детей, и никогда не было мужа. Женщину похоронили 27 марта на ее родине в Мадриде.

Отметим, что принцесса Мария Тереза, которая относится к семье Пармских Бурбонов – младшей ветви испанской королевской семьи, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе.

По информации СМИ, Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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