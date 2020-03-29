Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

Двоюродной сестре короля Филиппа VI было 86 лет

Инна Петрова
Сегодня, 18:52

В Париже от коронавирусной инфекции умерла испанская принцесса Мария Тереза. Об этом сообщил принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский на своей странице в Facebook. На момент смерти Марии Терезе было 86 лет.

Накануне вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что тест музыканта на COVID-19 оказался отрицательным.

Принцесса Мария Тереза
Принцесса Мария Тереза
Фото: twitter.com/eha_news

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза умерла 26 марта во Франции. У нее нет детей, и никогда не было мужа. Женщину похоронили 27 марта на ее родине в Мадриде.

Отметим, что принцесса Мария Тереза, которая относится к семье Пармских Бурбонов – младшей ветви испанской королевской семьи, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди монарших семей в Европе.

По информации СМИ, Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Принц Чарльз заразился коронавирусом. Подробнее смотрите в сюжете:

А недавно мы рассказывали, кто из знаменитостей пожертвовал миллионы долларов на борьбу с коронавирусом. среди благотворителей оказались Рианна, Райан Рейнольдс, Анджелина джоли и другие.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Беременная Кэти Перри потеряла близкого человека Умерла актриса из "Операции Ы" Светлана Агеева Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом
умерла принцесса коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Популярные статьи

Сегодня, 18:05Fun

1 апреля День смеха: история веселого праздника

Сегодня, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:50Events

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 10:19Fun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

Вчера, 09:31Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

27 мартаПсихология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

27 мартаТехно

Потенциально опасный астероид полетит к Земле в апреле 2020 года

27 мартаFun

Заплаканная стюардесса попрощалась с пассажирами из-за COVID-19: видео

27 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

27 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

27 мартаFood

Бананы: польза и вред для здоровья

27 мартаTravel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

27 мартаWellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

27 мартаПсихология

Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

Новости партнеров

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
10 самых вкусных десертов со всего мира
10 самых вкусных десертов со всего мира
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
90-е снова в моде - трендовые вещи, которые вы найдете у мамы
90-е снова в моде - трендовые вещи, которые вы найдете у мамы
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник