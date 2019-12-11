От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Один из членов королевской семьи протянул герцогине руку помощи

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая в пятый раз осталась без личной помощницы, с первого дня знакомства с членами королевской семье почувствовала от них недоброжелательность. Тогда еще девушку принца Гарри не одобрили в качестве его будущей жены. Более того, Елизавета II посчитала разведенную бывшую актрису не лучшей партией для внука.

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Спустя уже два года пребывания в Лондоне Меган Маркл призналась, что ей не с кем даже поговорить. Но все таки один из членов королевский семьи поддержал герцогиню в трудную минуту. Им оказался отец наследника престола – принц Чарльз.

По информации британского таблоида Express, 71-летний зять бывшей актрисы даже смог заменить ей родного отца. К слову, у Меган Маркл сложились с родным папой не самые доброжелательные отношения. Принц Уэльский оказался тем человеком, который помог ей влиться в семью. Инсайдеры сообщают, что сын Елизаветы II не смог устоять перед харизмой и очарованием невестки.

Принц Чарльз Фото: Getty Images

"Свадьба стала настоящим поворотным моментом. Принц Чарльз проявил такую ​​большую любовь к принцу Гарри и Меган, и я думаю, что герцог будет вечно благодарен своему папе за то, что он протянул руку Меган в браке. Связь между ними очень тесная. Принц Чарльз очень поддерживал Меган во всех проблемах из-за ее биологического отца", – рассказал источник.

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