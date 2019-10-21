Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Фелисити Хаффман подловили в тюремной униформе

Фелисити Хаффман Фото: Getty Images

Американскую актрису Фелисити Хаффман, которая ранее призналась в мошенничестве, приговорили к 14 дням тюрьмы. Исполнительницу роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки" признали виновной в том, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочь.

Все подробности о судебном деле звезды "Отчаянных домохозяек" узнайте в видео:

В сети появились первые фото американской актрисы в тюрьме. Фелисити Хаффман папарацци подловили в униформе заключенной, когда она выходила на территорию тюрьмы на свидание с супругом Уильямом Мэйси и старшей дочерью – 19-летней Софией. Отметим, что актриса отбывает наказание в Дублинской тюрьме Калифорнии.

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По решению суда, кроме 14 дней лишения свободы, актрису приговорили к одному году условного заключения, а также 250 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 30 тысяч долларов. Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Фелисити признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Напомним, что ранее Фелисити Хаффман прокомментировала свой проступок.

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