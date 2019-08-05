Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отдых без забот: Тина Кунаки показала, как отдыхает с Венсаном Касселем

Модель позировала вместе с супругом на фоне океана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
Фото: instagram.com/tinakunakey

Юная 22-летняя модель Тина Кунаки, которая родила дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях. Девушка опубликовала совместное фото с возлюбленным.

Смотрите видео о том, как Тина Кунаки снялась в клипе, в котором все вокруг облизывают огромных лягушек:

Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Сейчас упруги отправились на Гавайские острова.

Читайте также:
Заботливый папа: появились снимки Венсана Касселя со своей новорожденной дочерью

На снимке Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа. Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных. Многие написали, что Кунаки и Кассель выглядят, как отец и дочь, а не муж и жена.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/tinakunakey

Напомним, ранее Тина Кунаки продемонстрировала роскошную фигуру в длинном платье из черного бархата. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Венсан Кассель сыграет главного злодея в новом сезоне сериала "Мир Дикого Запада" Беременная Тина Кунаки полностью обнажилась для глянца Фигуристая жена Венсана Касселя в бикини показала круглый животик
фото Венсан Кассель Тина Кунаки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Сегодня, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:25Техно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаТехно

Windows 10 захватила полмира: цифры впечатляют

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

2 августаПсихология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 44: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаШоу-бизнес

"Я люблю тебя": в сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Новости партнеров

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Семейные измены: кому и зачем это нужно
Семейные измены: кому и зачем это нужно
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет