Отдых без забот: Тина Кунаки показала, как отдыхает с Венсаном Касселем
Модель позировала вместе с супругом на фоне океана
Юная 22-летняя модель Тина Кунаки, которая родила дочь Амазони от 52-летнего мужчины Венсана Касселя, очаровала поклонников в социальных сетях. Девушка опубликовала совместное фото с возлюбленным.
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Новые фото Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Сейчас упруги отправились на Гавайские острова.
На снимке Венсан позирует с цветком в волосах, а Тина нежно обнимает мужа. Фото девушка лаконично подписала с помощью емодзи в виде сердца, подписчики также поражены от новой фотографией. Однако нашлись и те, кто решил пошутить относительно большой разницы в возрасте влюбленных. Многие написали, что Кунаки и Кассель выглядят, как отец и дочь, а не муж и жена.
Напомним, ранее Тина Кунаки продемонстрировала роскошную фигуру в длинном платье из черного бархата.
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