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"Отдых начался": Настя Каменских и Потап снова отправились в медовый месяц

Певица поделилась новым фото с моря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

После свадебного путешествия Насти Каменских и Потапа в Турции звездные супруги решили догулять медовый месяц. Многочисленные концерты и съемки в Украине остались позади, поэтому артисты решили отправиться снова в теплые края. 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

Куда отправились молодожены на этот раз – пока неизвестно. Настя Каменских опубликовала лишь пару кадров на своей странице в Instagram. Примечательно, что певица отправилась в отпуск не только со своим супругом Потапом, но и с лучшей подругой – женой солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего Анной. Кроме того, на опубликованном в сториз фото звезда отметила и самого Позитива. Можно предположить, что отдыхать артисты поехали вчетвером. 

Настя Каменских на отдыхе
Настя Каменских на отдыхе
Фото: instagram.com/kamenskux

"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", – написала восторженно Настя.

Скриншот из соцсети
Скриншот из соцсети

Отметим, что ранее за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Потап рассказал, что они с Настей не догуляли медовый месяц. Тогда артист признался, что они планируют еще один отдых в Европе и, скорее всего – в Италии. 

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