Отдых в Мексике: Настя Каменских без макияжа показала стройное тело

Украинская певица порадовала фанатов новым кадром

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая появилась на страницах мексиканского журнала Playboy, вновь порадовала поклонников красочным снимком с Мексики. Отметим, что NK вместе с супругом Потапом после новогодних праздников отправились на отдых в солнечную Мексику.

Мама Насти Каменских записала дуэт с Аллой Кудлай. Подробности в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram украинская артистка опубликовала новый кадр, на котором позирует абсолютно без макияжа и в белом купальнике.

Настя Каменских без макияжа Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, что артистка даже во время отдыха не забывает о спорте и устраивает совместные пробежки со своим звездным мужем. Это дает свои результаты и NK каждый раз вызывает восторг со стороны поклонников, демонстрируя стройные формы тела.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle психолог и писательница Анна Богинская прокомментировала публикации в Instagram Насти Каменских и alyona alyona. Узнайте, почему артистки делятся откровенными кадрами на своих страницах.

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