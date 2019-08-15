Отдых звезд: TARABAROVA поделилась впечатлениями от отпуска

Певица рассказала, где отдохнула с семьей

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое зрители увидят 24 августа в 20:00 на телеканале "Украина", певица TARABAROVA поделилась впечатлениями о семейном отдыхе.

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По словам певицы, ей удалось выделить всего пять дней на отдых, но главное – что в кругу семьи.

"Мы отдохнули в солнечной Болгарии, купались и загорали. Кстати, там замечательно отдыхать с детками – вода чистая, прозрачная", – отметила TARABAROVA в интервью телеканалу "Украина".

Также артистка рассказала, что во время отпуска тщательно следит за кожей.

"Мы в обязательном порядке мазались солнцезащитным кремом. Я очень серьезно отношусь к таким вопросам. Кстати, мой муж, Алексей, как-то давно сгорел конкретно на солнце, так что теперь и он не пренебрегает кремом", – поделилась TARABAROBA за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

TARABAROVA на шоу "З Днем народження, Україно" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, MOZGI и Олег Винник представят новые песни в шоу "З Днем народження, Україно!".

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