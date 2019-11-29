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Отец Беллы и Джиджи Хадид стал банкротом: что произошло

Звездный отец моделей попал в скандал из-за строительства особняка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Белла, Джиджи и Мохамед Хадид
Белла, Джиджи и Мохамед Хадид
Фото: Getty Images

Отец известных моделей Беллы и Джиджи Хадид Мохамед обанкротился. Последние два года мужчина фигурировал в судебном деле о нарушений правил безопасности при строительстве роскошного особняка в элитном районе Лос-Анджелеса.

Джордж Клуни решил спасти от банкротства театр своей подруги. Детали узнайте в сюжете:

Как сообщает издание TMZ, у звездного отца не хватало средств даже на демонтаж особняка. Мохамеда обвинили в том, что дом в дорогом районе Бель-Эйр под названием "Звездный корабль", суммой в 100 миллионов долларов, построен с нарушениями. Более того, расположение особняка на склоне несет угрозу соседям.

Особняк "Звездный корабль"
Особняк "Звездный корабль"
Фото: TMZ

Мохамед Хадид потратил огромную сумму денег на адвокатов, чтобы защитить свое честное имя. Однако приговор был окончательным – дом необходимо демонтировать. По итогу, отец Беллы и Джиджи Хадид признался – у него нет даже 500 тысяч долларов на оплату супервизору, который должен контролировать демонтаж. А сам процесс стоит около 5 миллионов долларов.

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Сносом дома занялась строительная компания, которая занималась ремонтом калифорнийского поля для гольфа Дональда Трампа. Ко всему, компания Мохаммеда Хадида подала в суд документы, свидетельствующие о долгах бывшего магната. Суммы составляют около 50 миллионов долларов.

Напомним, знаменитая американская модель Джиджи Хадид порадовала подписчиков милыми архивными снимками. На фото 2003 года девочке всего 7 лет.

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