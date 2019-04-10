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"Отец" беременной Меган Маркл приехал в Британию

Герцога и герцогиню Сассекских поздравляют близкие и родные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Совсем скоро на свет появится первенец принца Гарри и Меган Маркл. Все близкие и друзья герцогини Сассекской поздравляют ее со скорым прибавлением в семействе. Стало известно, что экранный отец Меган Маркл из сериала "Форс-мажоры" Уэнделл Пирс приехал в Лондон и на своей странице в Twitter поспешил поздравить герцогиню: "Здорово жить и работать в Лондоне, пока все вокруг в большом предвкушении рождения первенца герцогини Сассекской", – написал 55-летний Пирс.

Напомним, что в сериале "Форс-мажоры" Меган играла роль ассистента адвоката Рэйчел Зейн, в то время как Пирс играл ее отца Роберта Зейна. В конце концов, Меган покинула проект в апреле 2018 года перед свадьбой с принцем Гарри.

Фото: сркиншот Twitter

Меган и Уэнделл всегда были близкими друзьями. Прежде чем рассказать о романе с принцем общественности, Маркл поведала о Гарри лишь нескольким из ее ближайших друзей, включая Пирса.

"Она встретила этого приятного парня, и мы частенько говорили о нем. Когда я спрашивал у Меган "Как дела?", она отвечала: "О, я еду в Лондон"  или "Скоро приеду из Лондона", и так далее", – сказал Пирс Гарри в интервью Entertainment Weekly.

Напомним, ранее мы писали о пяти распространенных мифов о беременности Меган Маркл.

Кроме этого, появилась новая информация относительно даты родов Меган Маркл.

Почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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