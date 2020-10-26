Отец Бритни Спирс запретил ей рожать и выходить замуж

Жизнь Бритни полностью находится под контролем

Американская поп-звезда Бритни Спирс пережила немало трудностей в своей личной жизни из-за того, что вот уже 12 лет она находится под опекой отца. Как сообщает Geo News, отец Бритни запретил дочери выходить замуж за ее нынешнего бойфренда Сэма Асгари и рожать от него детей.

Этот факт стал известен благодаря визажисту по имени Макси, которая ранее работала со Спирс. В своем недавнем интервью девушка рассказала, что отец Бритни жестко ограничивает дочь во всем.

"Он все еще контролирует ее по сей день: будет ли у нее ребенок или нет, выйдет ли она замуж или нет, кто будет ее другом и масса других важных вещей", – сказала Макси в подкасте для канала Calababes.

Бритни Спирс с бойфрендом Фото: instagram.com/britneyspears

"Я не могу это подробно описать, и не буду говорить конкретно, но скажу точно: она бы уже родила ребенка. Она, вероятно, уже была бы замужем за Сэмом, ее бы окружали близкие друзья", – сказала Макси.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами ее психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

Недавно адвокат Бритни Спирс рассказал, в каком сейчас состоянии его подопечная. А еще певица Шер сделала громкое заявление в поддержку Бритни Спирс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться