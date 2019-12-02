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Отец экс-супруги Джонни Деппа грозился убить актера

Дэвид Херд угрожал застрелить звезду "Пиратов Карибского моря"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Отец бывшей супруги голливудского актера Джонни Деппа, у которого сейчас продолжается судебное расторжение брака с Эмбер Херд, грозился застрелить звездного зятя. Дэвид Херд угрожал застрелить звезду "Пиратов Карибского моря" во время развода с его дочерью.

Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой. Подробности в видео:

Как сообщает издание Daily Mail, об этом стало известно из заявления владельца компании, которая обслуживала машины бывших супругов. Как заявил владелец компании Джонни Киллаки, актриса после развода была весьма агрессивной и раздраженной, она отказалась заплатить ему за автомобильные услуги. Эмбер обосновала отказ тем, что по договоренности ее счета должен оплачивать Депп.

По просьбе адвокатов Джонни Деппа, мужчина свои заявления изложил в официальном документе, который актер приложил к другим для судебной тяжбы с экс-женой. Более того, Киллаки также сообщил, что за звездную дочь вступился ее отец и пригрозил убить актера.

"Он сначала оскорблял, а после перешел на угрозы. Он хотел, чтобы я передал все эти слова Деппу. Мистер Херд обвинял Джонни, что тот испортил карьеру его девочке, и что он должен поплатиться за это: "Я из Техаса, а мужик из Техаса всегда носит при себе кольт и Джонни встретится с ним в конце концов", – говорится в официальном документе, приложенном к другим документах Деппа.

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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