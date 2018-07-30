Отец Меган Маркл: "Без меня она была бы никем"

Томас Маркл дал новое скандальное интервью

Меган Маркл. Фото: AFP

Отец новоиспеченной герцогини Сассекской – Меган Маркл снова дал скандальное интервью изданию Mail on Sunday, в котором пожаловался на то, что ему не удается пообщаться с дочерью. Приводим несколько ярких цитат.

"Мне очень больно от того, что Меган полностью исключила меня из своей жизни. Раньше у меня были номера телефонов ее личных помощников во дворце, но после того, как я немного критично высказался в адрес королевской семьи и того, как она поменяла Меган, они оборвали связь со мной. Я не могу связаться с дочерью", – жалуется 74-летний Томас Маркл.

Он также продолжил: "4 августа ее день рождения и я хочу отправить ей открытку. Но если я отправлю поздравительную открытку в Кенсингтонский дворец или туда, где она сейчас живет, это будет один из тысяч открыток. Вероятно, она никогда ее не увидит".

"Думая о смерти, я придерживаюсь взглядов буддийской философии. Возможно, Меган будет легче, если я умру. Но я не хочу умирать, так и не пообщавшись с дочерью. Королевская семья хочет, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я просто ушел из их жизни. Но меня не заставят замолчать", – заявил мужчина.

Кроме этого, Томас Маркл сделал довольно громкое заявление: "Я не хочу молчать. Меня раздражает ощущение превосходства Меган. Без меня она была бы никем. Я сделал ее герцогиней, которой она является сегодня".

Ранее старшая сестра Меган Маркл раскрыла подробности общения герцогини Сассекской с отцом.