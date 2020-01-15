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Отец Меган Маркл будет выступать против герцогини в суде – СМИ

Томас Маркл встал на сторону британской прессы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Меган Маркл и ее отец Томас
Меган Маркл и ее отец Томас
Фото: The Daily Mail

2020 год для герцогини Сассекской начался с испытаний – к скандалу вокруг ее заявления о выходе из королевской семьи присоединился отец Меган Маркл Томас Маркл. Мужчина собирается поддержать в суде издание, которое опубликовала его письмо.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Отметим, что принц Гарри ранее подал в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за публикации частного письма его супруги. Как сообщает Daily Mail, Томас Маркл встал на сторону не дочери, а журналистов и официально дал свое согласие выступить против герцогов Сассекских в суде.

Скандальное дело будет рассматриваться в Высоком суде Лондона, а Томас выступит ключевым свидетелем. Его показания могут повлиять на окончательное решение присяжных.

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Согласно поданным документам, отец Меган Маркл заявляет, что на фоне подготовки к свадьбе с принцем Гарри отношения с дочерью резко испортились. Он не смог приехать на свадьбу к Меган из-за операции на сердце. После того Томас получил сообщение от принца Гарри, в котором тот обвинил его в причинении вреда дочери и даже не спросил о его здоровье. Это очень расстроило мужчину.

Напомним, после королевского заседания Елизавета ІІ сделала официальное заявление относительно дальнейшей судьбы принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали – королева Елизавета ІІ, ее сын принц Чарльз и внуки – принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не принимать участие в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.

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