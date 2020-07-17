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Отец Жанны Фриске о диагнозе Заворотнюк: "Неизвестно, что будет с Настей"

Сегодня, 16:30

Владимир Копылов обеспокоен состоянием актрисы

Владимир Копылов, отец известной российской певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, высказался по поводу состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, так же, как и у его дочери, обнаружили рак головного мозга.

Мужчина обеспокоен состоянием артистки, ведь, по его словам, болезнь звезды "Моей прекрасной няни" напоминает ему ситуацию с Жанной. Отметим, что Фриске, как и Заворотнюк, тоже был поставлен диагноз глиобластома.

О том, что может случиться далее с Анастасией Владимир предположил в интервью изданию "Собеседник".

"Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И чтобы лечение помогло этой девочке!" – говорит мужчина.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Также Копылов уточнил, что Заворотнюк, предположительно, может помочь лекарство, от которого в свое время отказалась Фриске.

"Шепелев (муж Жанны, Дмитрий Шепелев – прим.ред.) тогда не захотел. Он все прятался от этого лекарства. Хотя нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы. Нам предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел. Хотя, быть может, что-то из этого и получилось бы", – объяснил отец Жанны.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь – смотрите видео:

Напомним, подруга Жанны Фриске в честь годовщины смерти показала архивные фото певицы.

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