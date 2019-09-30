Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце: что произошло

Владимиру Копылову провели операцию на сердце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Жанна Фриске с отцом Владимиром
Жанна Фриске с отцом Владимиром
Фото: Instagram.com

Проблемы со здоровьем начались у Владимира Копылова после смерти дочери, мужчина регулярно жаловался на боли в грудной клетке. Недавно 67-летний отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию. Стало известно, что Владимиру Копылову диагностировали ишемическую болезнь. Об этом сообщает StarHit.

Смотрите видео о том, кто и как зарабатывал деньги на болезни Жанны Фриске:

По сообщению самого Владимира, в определенный момент ему стало совсем плохо, а после консультации с врачом-кардиологом было принято решение о хирургическом вмешательстве. Копылов заявил прессе, что ему установили три стента на сердце, и он тяжело отходил от наркоза. В результате самочувствие отца Жанны Фриске улучшилось. Операция на сердце была проведена в начале сентября, и Владимира уже выписали из клиники.

"Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету," – говорит отец Жанны Фриске.

Напомним также, недавно муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк, диагноз которой – рак мозга.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 звездных красавиц, которые умерли от рака Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться 67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике
Жанна Фриске родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей

Популярные статьи

Сегодня, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Вчера, 16:21Шоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

Новости партнеров

Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей