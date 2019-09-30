Отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце: что произошло

Владимиру Копылову провели операцию на сердце

Жанна Фриске с отцом Владимиром Фото: Instagram.com

Проблемы со здоровьем начались у Владимира Копылова после смерти дочери, мужчина регулярно жаловался на боли в грудной клетке. Недавно 67-летний отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию. Стало известно, что Владимиру Копылову диагностировали ишемическую болезнь. Об этом сообщает StarHit.

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По сообщению самого Владимира, в определенный момент ему стало совсем плохо, а после консультации с врачом-кардиологом было принято решение о хирургическом вмешательстве. Копылов заявил прессе, что ему установили три стента на сердце, и он тяжело отходил от наркоза. В результате самочувствие отца Жанны Фриске улучшилось. Операция на сердце была проведена в начале сентября, и Владимира уже выписали из клиники.

"Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету," – говорит отец Жанны Фриске.

Напомним также, недавно муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк, диагноз которой – рак мозга.

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