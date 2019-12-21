Отец Жанны Фриске угрожает Иосифу Пригожину: в чем причина

Владимир решил вступиться за дочку

Иосиф Пригожин Фото: Instagram.com

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске продолжает встревать в скандалы со звездами российского шоу-бизнеса. Ранее он угрожал бывшему гражданскому супругу дочери Дмитрию Шепелеву, а теперь с угрозами добрался и до известного продюсера Иосифа Пригожина.

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Как сообщает Рен-ТВ, Владимир Фриске с угрозами позвонил продюсеру после того, как тот высказался на счет имиджа его второй дочери – Натальи. Женщина на днях предстала в образе умершей сестры, а Пригожин заявил, что она никогда не сможет заменить звезду. Такие слова затронули Владимира и он решил разобраться с продюсером.

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"Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек. Говорил, что ему терять нечего, он и с винтовкой ко мне может прийти. Может, его в психбольницу поместить?", – заявил Пригожин.

Более того, известный продюсер сохранил на телефоне все, сказанные в его сторону оскорбления. И если Владимир не извиниться, то Иосиф все опубликует в интернете.

Напомним, что совсем недавно в интернете опубликовали первые отрывки из книги Жанны Фриске, в которых подробно рассказывается о болезни певицы.

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