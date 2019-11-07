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Откровенное признание Даши Астафьевой: "Я спала с завязанными руками"

Певица рассказала, что в детстве у нее была аллергия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно предстала в новом образе, откровенно рассказала о том, что мучило ее в школьные годы и как она открыла свою харизму.

Известная брюнетка Даша Астафьева, которая уже успела покорить сердца миллионов украинцев, рассказала, за что ее оскорбляли в школе и как это помогло ей в жизни.

"Школа – одно из тех мест, которое мне больно вспоминать, тогда мне пришлось терпеть жестокие шутки. У меня очень долго был комплекс, что я хуже, чем другие дети. Помню, что была ужасная аллергия – я раздирала себе лицо, поэтому спала с замотанными руками. Это ужас! Я раздирала себе раны на лице, голове, а потом это все сопровождалось насмешками – короста, таракан, шелуха", – признается Даша Астафьева.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Комплексы Даша смогла преодолеть только после окончания школы, когда поехала из родного города Покров (ранее Орджоникидзе). Девушка поступила в Днепровский театрально-художественный колледж и там нашла свою суперсилу. И это была не внешность!

"Я открыла для себя возможность с помощью чувства юмора обрасти какой-то харизмой. Когда тебя всю жизнь травят, а тут смеются над твоими шутками. Это очень помогло мне измениться и изменить свое отношение ко всему", – поделилась артистка.

А потом начались и обнаженные фотосессии Даши. Первый такой фотоопыт Астафьевой запомнился навсегда.

Даша Астафьева
Даша Астафьева

"Мое негативное отношение к себе передалось и съемочной группе – я видела, как они воспринимают меня и пытаются испытать: "А можешь без штанов, просто в белье и в рубашке, а можешь без ничего?". Даже сейчас, когда я раздеваюсь, чувствую себя очень комфортно", – рассказала Даша Астафьева.

Сегодня же в социальных сетях поклонники звезды не жалеют комплиментов и все чаще сравнивают красоту девушки с всемирно известной Моникой Беллуччи. Астафьева признается – параллели не проводила, но ей это слышать приятно: "Конечно, это приятно! Я считаю ее очень красивой женщиной, но не совсем уверена, что мы похожи. Ну, чем похожи? Брюнетки? Пышная грудь? Пухлые губы?".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором.

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