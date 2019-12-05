Евровидение 2020: где и за сколько можно купить билеты

12 декабря стартует продажа билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса

Евровидение Фото: eurovision.tv

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020, который пройдет в Роттердаме, объявили о запуске продажи билетов, а также назвали их стоимость.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:

На официальном сайте Евровидения появилась информация о том, что 12 декабря стартует первая продажа на репетиции, полуфинал и финал конкурса. Всего будет три этапа продажи билетов – в декабре, январе и еще часть – в марте 2020 года. Во время второй и третей продажи все билеты будут дороже на 5 евро.

С 12 декабря для продажи появятся билеты не только на полуфиналы и финал шоу, но и на репетиции (Family Show) и генеральный прогон (Jary show).

Стоимость билетов на Евровидение 2020

За билет на репетицию и полуфинал придется отдать от 18,5 до 58,5 евро. На генеральный прогон полуфинала – от 28,5 до 68,5 евро. А вот на само представление – от 68,5 до 158,5 евро.

Билеты на репетицию финала будут стоить 48,5-98,5 евро, а на генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро. Билеты на концерт финала Евровидения 2020 – 88,5 – 248,5 евро.

Напомним, Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020. В СМИ назвали скандальную причину. Также отметим, что организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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