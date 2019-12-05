Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Евровидение 2020: где и за сколько можно купить билеты

12 декабря стартует продажа билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Евровидение
Евровидение
Фото: eurovision.tv

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020, который пройдет в Роттердаме, объявили о запуске продажи билетов, а также назвали их стоимость.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:

На официальном сайте Евровидения появилась информация о том, что 12 декабря стартует первая продажа на репетиции, полуфинал и финал конкурса. Всего будет три этапа продажи билетов – в декабре, январе и еще часть – в марте 2020 года. Во время второй и третей продажи все билеты будут дороже на 5 евро.

С 12 декабря для продажи появятся билеты не только на полуфиналы и финал шоу, но и на репетиции (Family Show) и генеральный прогон (Jary show).

Стоимость билетов на Евровидение 2020

За билет на репетицию и полуфинал придется отдать от 18,5 до 58,5 евро. На генеральный прогон полуфинала – от 28,5 до 68,5 евро. А вот на само представление – от 68,5 до 158,5 евро.

Билеты на репетицию финала будут стоить 48,5-98,5 евро, а на генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро. Билеты на концерт финала Евровидения 2020 – 88,5 – 248,5 евро.

    Напомним, Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020. В СМИ назвали скандальную причину. Также отметим, что организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

    Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

    Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

    Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

    Еще несколько материалов по теме:
    Евровидение 2020: как будет выглядеть сцена песенного конкурса Евровидение 2020: появился логотип конкурса Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина
    конкурс билеты Евровидение 2020
    Реклама

    Новости партнеров

    Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
    Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
    Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
    Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
    Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
    Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
    Канделаки рассказала, как похудела
    Канделаки рассказала, как похудела
    Загрузка...

    Популярные статьи

    Сегодня, 08:58Fun

    Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

    Вчера, 19:06Шоу-бизнес

    Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

    Вчера, 15:38Эксклюзив

    "Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

    Вчера, 15:13Fun

    Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

    Вчера, 12:14Fun

    4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

    Вчера, 11:00Food

    Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

    Вчера, 09:59Fun

    Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

    Вчера, 09:05Техно

    Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

    3 декабряFun

    "Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

    3 декабряEvents

    Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

    3 декабряШоу-бизнес

    "Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

    3 декабряТехно

    MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

    3 декабряШоу-бизнес

    После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

    3 декабряFun

    В Чернобыле показали на видео невероятных животных

    3 декабряТехно

    Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

    2 декабряEvents

    Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

    Новости партнеров

    Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
    Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
    5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
    5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
    Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
    Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
    Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским
    Как правильно пить воду, чтобы живот оставался плоским
    Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
    Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
    Потерявший руки работник
    Потерявший руки работник "Дома-2" получит пожизненное пособие
    Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
    Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
    Спокуслива в 53: Сальма Хайєк здивувала шанувальників знімком
    Спокуслива в 53: Сальма Хайєк здивувала шанувальників знімком