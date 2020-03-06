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Отменять или отмечать: DZIDZIO признался, как бы поступил с 8 Марта

Артист не против переименовать женский праздник

Валерия Ильченко
Сегодня, 10:41

Уже через два дня мы будем отмечать Международный женский день. Однако в Украине уже давно идут разговоры об отмене праздника 8 Марта и, соответственно, сопутствующего выходного дня. Своими мыслями относительно возможной отмены самого ожидаемого праздника весны поделился украинский певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Так, по мнению Михаила Хомы, женский день необходимо праздновать, однако переименовать.

"Я считаю, что надо просто чуть-чуть переименовать, а праздновать надо. Праздник весны. Пусть будет праздник весны, хорошо?", – говорит артист.

Украинский певец DZIDZIO
Украинский певец DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Но однажды праздник закончился для певца ужасом! С любимой в ресторан он так и не попал, потому что его... обманули!

"Я приехал во Львов, у меня было 10 долларов, и мне надо было их поменять. Я пошел на Краковский рынок, там на 2 гривны было дороже, чем я должен был получить. И там один человек мне пообещал поменять дороже, и тут я слышу удар по плечу. Милиция, что делаем здесь, бегом, поскорее... И я в обменник пошел поменять, говорю – дайте мне 10 долларов. Вернее, это 50 было, я забыл. Она говорит: "Какие 50 долларов? Здесь 1 доллар". Короче, меня обманули. И я был так немножко обк*кан, я не знал, что делать", – делится Михаил.

DZIDZIO откровенно рассказал, когда планирует пополнение в семье. Смотрите видео:

В этом году DZIDZIO планирует дарить девушкам цветы: "Цветы буду дарить. Буду дарить всем девушкам цветы, я их люблю, обнимаю и говорю так: "Вы мои самые-самые лучшие".

Ранее мы также писали, что DZIDZIO заработал огромный синяк во время ночной съемки.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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