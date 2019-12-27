Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Экс-супруги восстановили свою дружбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Экс-супруги Брэд Питт, которому недавно исполнилось 56 лет, и Дженнифер Энистон окончательно восстановили свое общение. И прежде чем они снова назвали себя друзьями, у них состоялся непростой разговор о Анджелине Джоли. Об этом сообщил источник US Weekly.

Недавно Брэд Питт дал откровенное интервью, смотрите подробности в видео:

Сообщается, что 56-летний Питт и 50-летняя Энистон не спешат переводить отношения на новый уровень. Они восстанавливают доверие постепенно. Дженнифер всегда говорила, что измена актера причинила ей боль, от которой она избавлялась несколько лет. Сам Питт осознал свой поступок только после расставания с Джоли. Артист сообщил, что не понимал, насколько оказался несправедлив к Энистон, потому что был слишком увлечен новыми отношениями.

Сейчас Брэд и Дженнифер регулярно видятся. По словам представителя близкого окружения актеров, недавно у них состоялся важный разговор.

Читайте также:
Анджелина Джоли в прошлом: все, что нужно знать о новом романе Брэда Питта

"Они договорились не ворошить прошлое, а смотреть только вперед. Джен попросила Питта не пытаться анализировать их брак и искать причину, по которой он решил уйти к Джоли. По ее мнению, это деструктивный подход, который сейчас им ничем не поможет. Они между собой договорились, что проговорят развод только один раз и простят друг друга", — сообщил источник.

Также источник отметил, что Питт все еще поглощен разводом со второй женой, а Энистон увлечена карьерой, в которой начался второй виток. Им хорошо вместе, и они дорожат дружбой.

Напомним, что в одном из интервью Дженнифер Энистон сделала неожиданное заявление и призналась, что ее чувства к бывшему супругу не угасли. Также актриса назвала Питта потрясающим мужчиной и отметила, что совсем не жалеет о их браке.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Брэду Питту — 56! Самые "горячие" фото секс-символа Голливуда "Они не общаются": подробности конфликта Брэда Питта с приемным сыном "Искра вспыхивает": Брэд Питт раскрыл подробности личной жизни после развода Дженнифер Энистон завела новый роман – СМИ
развод отношения Дженнифер Энистон Брэд Питт
Реклама

Новости партнеров

Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов
Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов
Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Картошка в сливках в духовке
Картошка в сливках в духовке
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»