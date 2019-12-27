Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Экс-супруги восстановили свою дружбу

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Экс-супруги Брэд Питт, которому недавно исполнилось 56 лет, и Дженнифер Энистон окончательно восстановили свое общение. И прежде чем они снова назвали себя друзьями, у них состоялся непростой разговор о Анджелине Джоли. Об этом сообщил источник US Weekly.

Недавно Брэд Питт дал откровенное интервью, смотрите подробности в видео:

Сообщается, что 56-летний Питт и 50-летняя Энистон не спешат переводить отношения на новый уровень. Они восстанавливают доверие постепенно. Дженнифер всегда говорила, что измена актера причинила ей боль, от которой она избавлялась несколько лет. Сам Питт осознал свой поступок только после расставания с Джоли. Артист сообщил, что не понимал, насколько оказался несправедлив к Энистон, потому что был слишком увлечен новыми отношениями.

Сейчас Брэд и Дженнифер регулярно видятся. По словам представителя близкого окружения актеров, недавно у них состоялся важный разговор.

"Они договорились не ворошить прошлое, а смотреть только вперед. Джен попросила Питта не пытаться анализировать их брак и искать причину, по которой он решил уйти к Джоли. По ее мнению, это деструктивный подход, который сейчас им ничем не поможет. Они между собой договорились, что проговорят развод только один раз и простят друг друга", — сообщил источник.

Также источник отметил, что Питт все еще поглощен разводом со второй женой, а Энистон увлечена карьерой, в которой начался второй виток. Им хорошо вместе, и они дорожат дружбой.

Напомним, что в одном из интервью Дженнифер Энистон сделала неожиданное заявление и призналась, что ее чувства к бывшему супругу не угасли. Также актриса назвала Питта потрясающим мужчиной и отметила, что совсем не жалеет о их браке.

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