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Отпуск не удался: Аниту Луценко обокрали и угнали автомобиль

Из квартиру украли даже награду за "Танцы со звездами"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:54
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

Украинского диетолога, фитнес-тренера и участницу шоу "Танцы со звездами" Аниту Луценко, которая недавно поделилась правилами успеха, обокрали. Это произошло, пока она вместе с супругом и ребенком отдыхала в Доминикане. Об этом сама Анита сообщила на своей странице в Instagram.

Луценко написала, что после возвращения из Доминиканы они обнаружили, что их ограбили, а также похитили автомобиль.

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Анита Луценко возле своего автомобиля
Фото: instagram.com/anitasporty/

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI, пишите", – так подписала Анита фотографию, на которой она запечатлена возле автомобиля.

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Кроме того, Анита Луценко отметила, что грабители забрали ее награду за танцы и отметила, что виновата сама, так как публиковала снимки из отпуска. Поклонники выразили Аните Луценко сочувствие и написали, что надеются, что автомобиль скоро найдется. 

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Аниту Луценко обокрали
Фото: instagram.com/anitasporty/

Напомним, Анита Луценко публиковала фото из солнечной Доминиканы. На снимках Анита вместе с дочерью Мией кормит фламинго, занимается спортом и просто наслаждается отпуском.

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Источник: "Сегодня"
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