"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

Актер похвастался новой прической

Наверное, многим было интересно, а как бы выглядел Евгений Кошевой с прической? 2020 год думает, что он нас еще не до конца удивил и решил это исправить. Похоже, на одного лысого мужчину в украинском шоу-бизнесе стало меньше. Евгений Кошевой сменил имидж.

На страничке в Instagram появилось фото, где можно увидеть новую прическу актера. Между прочим, впервые за 19 лет Кошевой предстал в таком имидже.

Евгений Кошевой Фото: Instagram

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"!", – говорится в описании к фото.

Евгений Кошевой Фото: Ксения Кошевая

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. "Так он не лысый!?", "С волосами хорошо, но без бородки, думаю, будет вообще", "Ему круче было с лысиной", – прокомментировали подписчики.

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