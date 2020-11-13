"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)
Актер похвастался новой прической
Наверное, многим было интересно, а как бы выглядел Евгений Кошевой с прической? 2020 год думает, что он нас еще не до конца удивил и решил это исправить. Похоже, на одного лысого мужчину в украинском шоу-бизнесе стало меньше. Евгений Кошевой сменил имидж.
На страничке в Instagram появилось фото, где можно увидеть новую прическу актера. Между прочим, впервые за 19 лет Кошевой предстал в таком имидже.
"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"!", – говорится в описании к фото.
Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. "Так он не лысый!?", "С волосами хорошо, но без бородки, думаю, будет вообще", "Ему круче было с лысиной", – прокомментировали подписчики.
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