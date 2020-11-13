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"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

Сегодня, 15:27

Актер похвастался новой прической

Наверное, многим было интересно, а как бы выглядел Евгений Кошевой с прической? 2020 год думает, что он нас еще не до конца удивил и решил это исправить. Похоже, на одного лысого мужчину в украинском шоу-бизнесе стало меньше. Евгений Кошевой сменил имидж.

На страничке в Instagram появилось фото, где можно увидеть новую прическу актера. Между прочим, впервые за 19 лет Кошевой предстал в таком имидже.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: Instagram

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"!", – говорится в описании к фото.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: Ксения Кошевая

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. "Так он не лысый!?", "С волосами хорошо, но без бородки, думаю, будет вообще", "Ему круче было с лысиной", – прокомментировали подписчики.

Ранее мы рассказывали, какие звезды изменились до неузнаваемости.

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имидж Евгений Кошевой
Источник: Ксения Кошевая
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