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Отсутствие секса и искусственное оплодотворение: экс-супруга Майкла Джексона шокировала заявлением

Женщина уверяет, что дети родились в результате искусственного оплодотворения и может даже не родные Джексону

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Майкл Джексон и Дебби Роу
Майкл Джексон и Дебби Роу
Фото: Getty Images

Скандальный фильм про Майкла Джексона, который недавно показал канал HBO, поднял волну негатива к покойной звезде. Дочь поп-короля Майкла Джексона уже прокомментировала скандальный фильм "Покидая Неверленд". Пэрис Джексон попросила поклонников меньше интересоваться ее личной жизнью, однако, отказалась публично защитить отца. Пэрис отметила, что все, что можно было сказать защиту Майкла Джексона, уже сказано. "Мне нечего добавить. Тадж прекрасно справляется сам, и я его полностью поддерживаю, но это не моя роль", – отметила Пэрис Джексон.

Не воздержалась от комментариев и бывшая супруга поп-короля музыки Дебби Роу. Женщина просто шокировала мир своими словами. Она заявила, что никогда не занималась сексом с мужем, с которым находилась в браке с 1996 по 1999 год. Более того, их дети – Пэрис Джексон и Майкл Джексон-младший родились в результате искусственного оплодотворения, а не от естественного контакта, пишет The Sun.

Майкл Джексон с детьми
Майкл Джексон с детьми
Фото: instagram.com/debbierowe_official

Дебби Роу рассказала, что певец ее использовал как "инкубатор", поскольку она проходила процедуру искусственного оплодотворения. "Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми. Это было очень технично", – шокировала всех женщина.

По словам Дебби, она познакомилась с Майклом в 1996 году, когда работала в дерматологическом центре, обслуживавшем поп-звезду. Тогда он развелся со своей первой женой – дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией.

"Майкл был разведен, одинок и хотел детей. Я сказала ему, что рожу. Я подарила ему свою матку, чтобы он был счастлив", – добавила женщина.

Она также предполагает, что дети Пэрис и Майкл могут быть не от певца, ведь во время оплодотворения могла использоваться сперма другого донора, а не Майкла. Вопрос сходства взрослых детей и Майкла Джексона уже давно ставился под сомнение в прессе, ведь оба ребенка светлокожие, светловолосые и с голубыми глазами. 

Напомним, после выхода скандального фильма "Покидая Неверленд", три крупнейшие радиостанции в Канаде сняли с ротации песни поп-короля. С официальным заявлением выступил директор по маркетингу и коммуникациям медиахолдинга Cogeco Media Кристен Дикер. Реакция на киноленту проявилась и в Великобритании. Дело в том, что знаменитую скульптуру Майкла Джексона в Лондоне решили снести.

Также смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

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Источник: Сегодня
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