"Отвратительно с ее стороны": экс-жених Памелы Андерсон сделал громкое заявление

Адиль Рами открещивается от обвинений в избиении звезды

Памела Андерсон и Адиль Рами Фото: Getty Images

Скандал вокруг расставания голливудской модели Памелы Андерсон с ее экс-женихом Адилем Рами набирает обороты. После громких обвинений американской красотки в домашнем насилии, 33-летний футболист не смог сдержать свои эмоции и опубликовал в Instagram гневный пост. До этого комментарии мужчины были менее эмоциональными.

Отметим, что 1 июля Памеле Андерсон исполняется 52 года. Все подробности в видео:

Бывший возлюбленный Памелы Андерсон заявил, что для него физическое насилие, особенно направленное на женщин, невозможно. А все, что говорит 52-летняя модель – полная ложь. Также спортсмен отметил, что не оставит это просто так и обратиться к адвокатам за клевету.

"У меня нет выбора! Я долго молчал и не хотел комментировать детали нашей жизни с Памелой. И хочу сказать, что обвинения в насилии являются полностью ложными. Те, кто знают меня, знают и о моих ценностях. Насилие для меня невозможно. Если она хотела задеть меня, то выбрала правильный способ. Она в курсе, что для меня действительно важно защищать женщин от семейного насилия. Я очень уважаю их. Это отвратительно с ее стороны. Я это просто так не оставлю", – признался футболист.

Напомним, что звезда 90-х Памела Андерсон недавно заявила об измене ее экс-возлюбленного. В подтверждении ее слов, модель на своем сайте опубликовала интимную переписку Адиля Рами с его бывшей женой Сидони Бьемонт.

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