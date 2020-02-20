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Оззи Осборн сделал шокирующее признание о состоянии своего здоровья

Певец рассказал о своем состоянии за последний год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16

Британский рок-певец Оззи Осборн, который недавно из-за неизлечимой болезни отменил свой концерт, пожаловался на неудовлетворительное состояние здоровья. В недавнем интервью изданию The Sun он признался, что круглосуточно чувствует невыносимую боль.

71-летний Оззи отметил, что год назад он упал у себя дома, что спровоцировало боль в шее, которую он повредил еще в 2003 году в результате аварии на квадроцикле.

Оззи Осборн
Оззи Осборн
Фото: Getty Images

"Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать", – признался музыкант.

Отметим, что в прошлом году у него обнаружили болезнь Паркинсона, которая также началась у него после неудачного падения.

Также певец признался, что в течение последнего года он боролся с инфекцией в руке, пневмонией и перенес операцию после того, как упал. Теперь его шея, спина, руки и плечи болят круглосуточно, поэтому ему приходится принимать много обезболивающих.

Узнайте подробности болезни Оззи Осборна:

Напомним, ранее в ДНК Оззи Осборна ученые обнаружили генетическую мутацию.

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