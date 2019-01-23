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Падший ангел: жертва домогательств Вайнштейна впервые вышла на подиум после громкого скандала

Азию Ардженто тоже обвинили в домогательствах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Азия Ардженто вышла на подиум
Азия Ардженто вышла на подиум
Фото: Getty Images

Итальянская актриса и режиссер Азию Ардженто, которая обвиняла в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна и оказалась сама в центре сексуального скандала, вышла на публику после громких заявлений. Для первого появления она выбрала очень эпатажный образ.

Отметим, что 43-летняя актриса избегала появлений на публике. После долгого перерыва она вышла на подиум парижского показа Antonio Grimaldi в образе белого ангела.

Азия Ардженто Фото: Getty

Азия появилась на публике в длинном белом платье с ассиметричной длиной с длинным шлейфом , а короткий перед позволил рассмотреть стройные ножки 43-летней итальянки. Основным акцентом в ее образе были белые крылья за спиной, которые, словно, лишний раз напомнили о ее невиновности в обвинениях. Хотя многие увидели в этом образе падшего ангела.

В конце шоу на подиум вышел и сам дизайнер коллекции Антонио Гримальди, который крепко держал Азию Ардженто за руку.

Напомним, ранее актрису Азию Ардженто, состоявшую в отношениях с шеф-поваром и телеведущим Энтони Бурденом, который совершил суицид, заподозрили в измене, которая и могла стать причиной самоубийства.

Стоит отметить, что выпуски известного шоу "Неизведанное" (Unknown) с актрисой Азией Ардженто сняли с эфира телеканала CNN из-за обвинений в растлении несовершеннолетнего.

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Источник: Сегодня
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