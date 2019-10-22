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Палата класса люкс: сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк

Родным актрисы лечение обходится в крупную сумму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Анастасия Заворотнюк в реанимации
Анастасия Заворотнюк в реанимации
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк уже более месяца борется с тяжелым недугом – раком мозга. За последнюю неделю в сети появлялись новости о том, что 48-летняя актриса находится в прекоматозном состоянии. Родственники звезды на ее странице в Instagram эту новость опровергли, заявив, что Telegram-канал Mash регулярно публикует недостоверную информацию. Также известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" за это время уже сменила две клиники и сейчас находится в реабилитационном центре на Рублевке.

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме:

48-летняя актриса находится под постоянным присмотром врачей и это обходится ее семье в круглую сумму – 100 тысяч рублей в сутки (около 40 тысяч гривен, – Ред.). Как сообщает НТВ, половина суммы уходит на оплату палаты класса люкс, а другая часть на дополнительные услуги.

Кроме того, на днях в прессе появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. Близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали результаты, и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились шансы на полное восстановление.

А тем временем у бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру.

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Источник: НТВ
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