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Памела Андерсон опубликовала интимную переписку бывшего жениха с экс-женой

Расставание Памелы Андерсон и Адиля Рами стало самой обсуждаемой темой в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Скандал с изменой голливудской актрисе и модели Памеле Андерсон, которая сегодня отмечает свой 52-й день рождения, оброс новыми подробностями. Напомним, что на днях звезда сделала шокирующее заявление – мужчина, за которого она собиралась выйти замуж, изменял ей. А в качестве подтверждения его неверности Памела опубликовала на собственном сайте The Pamela Anderson Foundation интимную переписку Адиля Рами с бывшей женой и матерью их детей Сидони Бьемонт.

Отметим, что 1 июля Памеле Андерсон исполняется 52 года. Все подробности в видео:

Согласно опубликованной переписке, 33-летний футболист изменял Памеле Андерсон на протяжении двух лет и убеждал бывшую жену в том, что ничего не испытывает к 52-летней модели. В письме к экс-возлюбленной Адиль признавался, что отношения с Андерсон для него ничего не значат, а громкие заголовки прессы – это лишь удел фантазий журналистов. Он обещал матери его детей, что скоро положит конец всем слухам на фоне отношений с Памелой Андерсон. Ко всему, звезда 90-х годов обвинила экс-возлюбленного в том, что он ее избивал. 

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Такой поступок со стороны голливудской знаменитости не понравился третьей стороне скандала - Сидони Бьемонт. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором выразила недовольство, что часть ее личной жизни была выставлена на показ. Также она призналась, что о романе Памелы и ее экс-супруга она узнала из прессы, но Адиль смог ее убедить, что это всего лишь пиар-акция. 

Сидони Бьемонт с детьми
Сидони Бьемонт с детьми
Фото: Instagram.com

"Я могу засвидетельствовать, что в течение 6 лет, что мы были вместе с Адилем, он никогда не подвергал меня физическому насилию и никогда не был "истеричным" или даже "патологически ревнивым", как его описывают сейчас. Если бы все это было – у него не было бы доступа к нашим детям. Видеть, как мою личную жизнь обливают грязью в сети, без боли я не могу. То, что происходит со всеми нами, – это страдания. Но повторюсь – я была очень влюблена в Адиля и очень с ним счастлива", – написала Сидони в Instagram.

Напомним, что экс-возлюбленный артистки футболист Адиль Рами прокомментировал заявление модели о его измене с бывшей супругой. 

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