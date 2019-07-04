Памела Андерсон обнародовала видео с доказательствами побоев со стороны экс-жениха

Голливудская актриса показала видео из больницы

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Памела Андерсон, в жизни которой сейчас наступил сложный момент – расставание с экс-женихом, опубликовала видео с доказательством побоев со стороны футболиста сборной Франции Адиля Рами. Отметим, что до этого мужчина отвергал любые обвинения модели касательно физического насилия.

В своем аккаунте на Vimeo звезда сериала "Спасатели Малибу" обнародовала видео из больницы. На кадрах можно увидеть, как медик перебинтовывает ее кисть.

"Руки болели так сильно, что я даже не могла открыть бутылку воды – в больнице мне понадобился наркоз, чтобы сделать уколы, руки начали заживать. Я сказала в клинике, что это похоже на артрит. Я просто не могла признаться доктору, что на самом деле это Адиль причинил мне эту боль. Хотя я сказала об этом сестре и представителю его футбольного клуба. Сестра просто посоветовала мне быть терпеливой и заверила в том, что он изменится", – призналась Памела.

Также артистка утверждает, что на днях Адиль угрожал ей физической расправой, если она будет продолжать публично обсуждать тему их расставания.

Напомним, что недавно Памела Андерсон сделала неожиданное заявление – мужчина, за которого она собиралась замуж, изменял ей с бывшей супругой. В свою очередь, экс-возлюбленный артистки футболист Адиль Рами прокомментировал заявление модели о его измене с бывшей супругой.

Отметим, что 1 июля Памеле Андерсон исполняется 52 года. Все подробности в видео:

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