Памела Андерсон "взорвала" Сеть откровенными архивными снимками: фото

Известная модель вспомнила молодость

Знаменитая американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, которая рассказала о ее красным купальнике из "Спасателей Малибу", опубликовала серию архивных фотографий. В последнее время модель часто делится в социальной сети откровенными снимками, сделанными во время ее старых фотосессий. В этот раз Памела Андерсон поразила фанатов эффектной растяжкой и смелыми позами.

На одной из фотографий звезда "Спасателей Малибу" позировала лежа на ковре, придерживая за руки свои ноги.

"Счастливый ребенок", – написала Памела Андерсон в описании к публикации.

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Несколько дней назад модель также опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом бикини, демонстрируя роскошную фигуру. После выхода культового сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон стала одной из самых привлекательных телезвезд.

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Также модель опубликовала серию эффектных снимков у себя в Instagram-stories. На одной из фотографий Памела Андерсон подняла высоко ногу, блеснув не только стройной фигурой, но и гибкостью.

Скриншот: instagram.com/pamelaanderson Фото: instagram.com/pamelaanderson

Знаменитость и сейчас поддерживает себя в замечательной форме.

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Однако пятый брак актрисы продлился недолго и вскоре Памела Андерсон развелась со своим 74-летним супругом.

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