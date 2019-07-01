Памеле Андерсон – 52: как менялась внешность модели
Модель сделала много пластических операций, что повлияло на ее красоту
Сегодня, 1 июля, свой день рождения отмечает американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон. Секс-символу девяностых годов исполняется 52 года, а казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала "Спасатели Малибу". Также Андерсон известна как фотомодель мужского журнала Playboy.
Возлюбленный Памелы Андерсон изменил красотке. Более детально об этом смотрите в видео:
Внешность американского секс-символа скоропостижно менялась – стремясь к совершенству, Памела в достаточно юном возрасте обратилась к услугам пластического хирурга. Она увеличила грудь сначала до четвертого размера, а вскоре и до пятого. Позже Памела Андерсон сделала несколько операций по увеличению губ, а также периодически использовала ботоксные инъекции и даже неоднократно проводила липосакцию на бедрах. В 1999 году Андерсон удалила импланты из груди.
Как вы уже поняли, модель часто экспериментировала со своей внешностью и сильно изменилась. В честь дня ее рождения Сегодня.Lifestyle решили вспомнить, какой Памела была в молодости и как сильно изменилась ее внешность.
Карьера юной девушки началась совсем неожиданно. Ее случайно запечатлела камера на футбольном поле, после чего всемирно известный мужской журнал Playboy пригласил ее в качестве модели. И уже в октябре 1989 года Памела появилась на обложке глянца.
В 32-летнем возрасте внешность Памелы заметно изменилась. Будучи уже популярной в Америке, звезда сделала много пластических операций, что прибавило ей лет и она уже не выглядела, как молодая девочка.
Спустя пять лет на лице Андерсон уже начали появляться морщины, но она все равно продолжала ухаживать за своей внешностью – белые зубы, яркий макияж и пышная шевелюра – знаменитость соблюдала все тренды 2005 года.
В 43 года актриса старалась поддерживать свою фигуру и демонстрировать стройные ноги. Спустя года ей все же удавалось сохранить титул секс-символа США, и многие юные модели не могли дать ей фору. Андерсон всерьез занялась спортом, чтобы сохранить свое здоровье и блистать на красных дорожках.
За десять лет мало что изменилось во внешности знаменитости, она продолжает работать над собой, заниматься спортом и оставаться красоткой даже в 52 года. Для нее нет проблем надеть короткое платье с глубоким декольте и выйти на публику. Кажется, что время ей подвластно.
Напомним, что недавно Памела Андерсон заявила об измене ее возлюбленного футболиста Адиля Рами. Оказалось, что спортсмен слишком много времени проводил со своей бывшей женой и систематически врал Памеле. Отметим, что американская звезда собиралась за него замуж, это был бы пятый брак модели.
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