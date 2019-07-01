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Памеле Андерсон – 52: как менялась внешность модели

Модель сделала много пластических операций, что повлияло на ее красоту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Сегодня, 1 июля, свой день рождения отмечает американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон. Секс-символу девяностых годов исполняется 52 года, а казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала "Спасатели Малибу". Также Андерсон известна как фотомодель мужского журнала Playboy.

Возлюбленный Памелы Андерсон изменил красотке. Более детально об этом смотрите в видео:

Внешность американского секс-символа скоропостижно менялась – стремясь к совершенству, Памела в достаточно юном возрасте обратилась к услугам пластического хирурга. Она увеличила грудь сначала до четвертого размера, а вскоре и до пятого. Позже Памела Андерсон сделала несколько операций по увеличению губ, а также периодически использовала ботоксные инъекции и даже неоднократно проводила липосакцию на бедрах. В 1999 году Андерсон удалила импланты из груди.

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Как вы уже поняли, модель часто экспериментировала со своей внешностью и сильно изменилась. В честь дня ее рождения Сегодня.Lifestyle решили вспомнить, какой Памела была в молодости и как сильно изменилась ее внешность. 

Карьера юной девушки началась совсем неожиданно. Ее случайно запечатлела камера на футбольном поле, после чего всемирно известный мужской журнал Playboy пригласил ее в качестве модели. И уже в октябре 1989 года Памела появилась на обложке глянца. 

22-летняя Памела Андерсон (декабрь, 1989 год)
22-летняя Памела Андерсон (декабрь, 1989 год)
Фото: Getty Images

Актер Скотт Байо и Памела Андерсон (1990 год)
Актер Скотт Байо и Памела Андерсон (1990 год)
Фото: Getty Images

В 32-летнем возрасте внешность Памелы заметно изменилась. Будучи уже популярной в Америке, звезда сделала много пластических операций, что прибавило ей лет и она уже не выглядела, как молодая девочка. 

32-летняя Памела Андерсон после пластических операций
32-летняя Памела Андерсон после пластических операций
Фото: Getty Images

Спустя пять лет на лице Андерсон уже начали появляться морщины, но она все равно продолжала ухаживать за своей внешностью – белые зубы, яркий макияж и пышная шевелюра – знаменитость соблюдала все тренды 2005 года.

Модель в 38-летнем возрасте
Модель в 38-летнем возрасте
Фото: Getty Images

В 43 года актриса старалась поддерживать свою фигуру и демонстрировать стройные ноги. Спустя года ей все же удавалось сохранить титул секс-символа США, и многие юные модели не могли дать ей фору. Андерсон всерьез занялась спортом, чтобы сохранить свое здоровье и блистать на красных дорожках. 

Памела Андерсон (2010 год)
Памела Андерсон (2010 год)
Фото: Getty Images

За десять лет мало что изменилось во внешности знаменитости, она продолжает работать над собой, заниматься спортом и оставаться красоткой даже в 52 года. Для нее нет проблем надеть короткое платье с глубоким декольте и выйти на публику. Кажется, что время ей подвластно. 

51-летняя Памела Андерсон
Фото: Getty Images
51-летняя Памела Андерсон
Фото: Getty Images
51-летняя Памела Андерсон
Фото: Getty Images
51-летняя Памела Андерсон
Фото: Getty Images
51-летняя Памела Андерсон
Фото: Getty Images
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Напомним, что недавно Памела Андерсон заявила об измене ее возлюбленного футболиста Адиля Рами. Оказалось, что спортсмен слишком много времени проводил со своей бывшей женой и систематически врал Памеле. Отметим, что американская звезда собиралась за него замуж, это был бы пятый брак модели. 

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