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Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Актриса юмористического шоу погибла в страшном ДТП 20 октября 2018 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02

20 октября 2018 года. Суббота. 6:43. Житомирская трасса почти пустая. И только на 28-м километре, не доезжая до Киева, пробка. Водители объезжают, с ужасом наблюдая страшную аварию: автобус со скоростью более 100 км/час догнал грузовик. Судя по вмятине с правой стороны, шансов выжить пассажиру, сидящему рядом с водителем, судьба не оставила. А уже спустя несколько часов всю Украину всколыхнула страшная весть – той пассажиркой была народная любимица, которая доводила своими шутками зрителей до слез, Марина Поплавская. Звезде было 48 лет.

Участники юмористического проекта "Дизель Шоу" поделились воспоминаниями про страшное утро, которое разделило жизнь каждого из них на до и после.

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"Заходят женщины из скорой помощи, и они не видят кто, что. И говорят, а эта женщина сколько, что, кого там. Ну один труп, женщина. Я говорю: "Что? Кто?". "Ну женщина там – полная такая. Лежите, лежите". И у меня так и отложилось, что какая-то женщина погибла в этой аварии. До сих пор такое ощущение", – вспоминает Евгений Сморыгин.

С участниками команды КВН "Дизель", Егором Крутоголовым, Евгением Гашенко и Александром Бережко, Марина была знакома еще с 1996 года. Более того – в свое время женщина, которая уже была мастодонтом КВН, даже оценивала начинающих юмористов.

Марина Поплавская и Егор Крутоголов
Марина Поплавская и Егор Крутоголов
Фото: facebook.com/dizelshow

Александр Бережок и представить не мог, что когда-то они будут играть с Мариной в одном коллективе, а женщина уже по-матерински будет опекать каждого члена "Дизель Шоу". И настоящая мегера на экране – теща, которая терпеть не могла своего зятя, в реальной жизни любила каждого участника шоу, как родного.

"Ну, это же стереотипность. Но на самом деле у нас такая семья была. И Маринка она как бы Вику всегда доцей называла. Она для нее дочкой была. Ну у Марины не было детей. И она очень сильно концентрировала свою любовь именно на Вику", – говорит Александр.

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И действительно – всю свою жизнь Марина Поплавская посвятила сцене и школе, в которой преподавала параллельно с концертной деятельностью. Марина Францевна, как называли его ученики, выпустила не один класс. Была у Марины в Житомире и семья – сестра и племянницы. Правда, замуж актриса так и не вышла. Именно ученики и коллеги из "Дизель Шоу" заменяли ей семью и собственных детей. А свои недостатки и лишний вес Поплавская со временем превратила в достоинства. И ее образы полюбились всей Украине.

Егор Крутоголов и Марина Поплавская
Егор Крутоголов и Марина Поплавская
Фото: facebook.com/dizelshow

"И многим людям в зале, которые чувствовали то же самое, им становилось легче. Они понимали, что над этим можно шутить, с этим можно жить. И, правда, она вдохновляла очень многих людей. При том, что у самой очень интересная и тяжелая судьба", – комментирует участник "Дизель Шоу" Евгений Гашенко.

С грустью в голосе вспоминает свою коллегу, которая для нее стала второй мамой, и Виктория Булитко: "И в принципе я могу сказать, вот год прошел, и я недавно ехала, я всегда езжу через то место, где я ее подбирала по дороге на работу. Вот я проезжаю и ловлю себя на мысли – вот бы она там сейчас стояла. Конечно, у тебя в тот момент что – кроме слез, ничего нет".

Как артисты "Дизель Шоу" восстанавливаются после аварии – морально и физически – смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз.

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