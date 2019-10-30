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Памятные награды на "Площади звезд" получили спортивные легенды Сергей Бубка, Игорь Беланов, Игорь и Зинаида Турчины

Ценой своего здоровья в сложнейших экономических условиях и под политическим прессингом они создавали новую историю страны, ее счастливые страницы

Даже после окончания спортивной карьеры память об их достижениях живет и в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Легендарные Сергей Бубка, Игорь Беланов, Игорь и Зинаида Турчины – кто, как не они, достоин получить еще одно золото уже ставшей культовой столичной достопримечательности "Площади звезд", расположенной возле ТРЦ Gulliver. Символично, что 38-я, 39-я и 40-я именные звезды расположены на стороне рядом стоящего Дворца Спорта. Каждый из отмеченных поблагодарил организаторов церемонии и выразил надежду, что их пример вдохновит молодое поколение спортсменов устанавливать новые рекорды, о которых заговорят во всем мире.

Выдающийся советский и украинский форвард, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка кубков и главной мировой футбольной награды "Золотой мяч" Игорь Беланов специально приехал из Одессы ради торжественного случая. В сопровождении сына, тот, за чьей игрой когда-то, затаив дыхание, следили тысячи болельщиков, скромно стоял в стороне и наблюдал за всеми приготовлениями к церемонии. Несколько раз в своей благодарственной речи он подчеркнул, что, так как его вид спорта не одиночный, звездой он считает свою команду, но не себя.

"В следующем году мне исполнится 60 лет и мне очень приятно, что нас помнят, уважают, значит, мы сделали что-то хорошее. Не стыдно и нашим болельщикам в глаза посмотреть! Сегодняшние добрые мероприятия очень нужны, ведь сейчас так много негатива вокруг. Я рад, что моя звезда будет расположена рядом со звездами таких выдающихся футболистов как Валерий Лобановский и Олег Блохин. Мне также хочется, чтобы в стране было много новых легендарных спортсменов. Но историю тоже следует помнить, ведь без прошлого не бывает будущего", – поделился своими впечатлениями Игорь Иванович, подписывая открытки постоянно подходившим к нему фанатам.

На красную ковровую дорожку Зинаида Турчина прибыла со своими внуками. Международная федерация гандбола провозгласила ее лучшей гандболисткой планеты прошлого века. Она же за свой успех благодарит мужа – прославленного тренера Игоря Турчина и своих подруг по олимпийской сборной, которые тоже в этот день пришли ее поддержать. Когда-то Турчин пообещал родителям невесты, что сделает из нее титулованную спортсменку. И не обманул. Боевые супруги, в составе киевского "Спартака" и сборной СССР, покорили все спортивные вершины Европы и мира и получили олимпийское золото. Зинаида сыграла в 500 матчах, дважды выигрывала олимпиады, дважды становилась чемпионкой мира, 13 раз поднимала над головой Кубок чемпионов и 20 – побеждала в чемпионатах СССР. Сам же Игорь Турчин в 1976 году был признан лучшим тренером мира. За выдающиеся достижения в спорте Игорь Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

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"В первую очередь я хочу сегодня поблагодарить человека, которого нет с нами, моего мужа. Он сделал для женского гандбола все, из 13 школьниц он смог слепить олимпийских призеров и потому по праву считается лучшим мировым тренером и до сегодняшнего дня. Каждый раз, встречаясь со своей сборной, первый тост мы посвящаем ему. Сегодня же я стою здесь с внуками и надеюсь, что они смогут достичь хотя бы половину из того, чего добились их дедушка и бабушка. Спасибо организаторам за эту церемонию, спасибо, что так тонко подбираете лауреатов", – последние слова прославленной спортсменки утонули в аплодисментах детских команд, которые с нетерпением ждали, когда их кумир подпишет им флажки и гандбольные мячи.

"Украина – спортивная страна и мне приятно, что здесь ценят своих героев. Спасибо, что у нас проводятся как раз такие мероприятия, где мы можем еще раз вспомнить свою историю. Безусловно, спортивные победы важны и для воспитания нашей нации. Я хочу, чтобы наша молодежь продолжала наши традиции и побеждала, прославляя Родину! Звезды на этой площади – своеобразные маячки, которые всегда будут напоминать о выдающихся достижениях в разных сферах, будут вдохновлять других покорять свои личные вершины", – говорит чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка, чей рекорд никто не мог побить на протяжении 21 года. В 1994 года на турнире в итальянском городке Сестриере прославленный спортсмен покорил высоту 6,14 метра. За свою спортивную карьеру 10-кратный чемпион мира установил 35 мировых достижений (18 из которых в помещении, 17 – на открытых стадионах). За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. С 2005 года легендарный легкоатлет возглавляет Национальный Олимпийский комитет Украины.

Именно его успехи в свое время вдохновили начинающую спортсменку, а сейчас самую сильную женщину мира украинку Ольгу Лящук. На церемонии награждения она обратилась к Сергею Бубке с трогательным рассказом о том, как началось их знакомство: "Я помню, когда вы приходили на занятия, у меня сразу появлялся стимул работать еще лучше. Невероятно важно иметь рядом тех людей, которые вдохновляют. Скоро мне предстоят новые соревнования, и я пришла сегодня еще и за новой порцией мотивации от вас".

С приветственным словом выступил и олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко, кстати, он, как и Лящук, уже является обладателем собственной звезды на знаменитой "Площади звезд". Кроме многочисленных болельщиков поздравить награжденных пришли и представители Министерства молодежи и спорта, Книги рекордов Украины, лыжник, трехкратный призер зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, Николай Подрезан, который на инвалидной коляске побывал в 55 странах и проехал путь Олимпийского огня. Фото, автографы и море благодарностей – гости долго не отпускали любимых спортсменов. Поддерживали праздничное настроение музыкальные номера от этно-рок-группы "Яра".



"Площадь звезд" с недавних пор стала одной из главных городских достопримечательностей, куда с удовольствием приходят киевляне и гости столицы. Ежемесячно ее площадь увеличивается, при этом открытие каждой новой звезды сопровождается церемонией со знаменитыми гостями и ажиотажем в прессе. "Мы создали большой социальный проект, где награждаем выдающихся украинцев, достигших успеха в сферах театра, кино, музыки и спорта. При выборе лауреатов мы учитываем и мнение общественных организаций. Наша задача – вдохновлять каждого на новые свершения и почтить заслуги легендарных украинцев. Мы планируем и дальше продолжать эту традицию, и уже скоро на нашей площади засияет звезда знаменитого исполнителя и продюсера Потапа", – делится планами представитель инициатора проекта, pr-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

На "Площади звезд" уже увековечены имена легендарных спортсменов, выдающихся актеров театра и кино, деятелей искусства. Свои звездочки ранее здесь получили Яна Клочкова, Андрей Шевченко, Ирина Дерюгина, Ольга Харлан, Олег Блохин, Ирма Витовская, Лариса Кадочникова, Римма Зюбина, Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева, Владимир Горянский, группа "Время и Стекло" и многие другие. Каждый начинающий украинский актер, музыкант или спортсмен уже мечтает увидеть свое имя на этой знаменитой площади. Памятные знаки можно найти вдоль Спортивной площади, улицы Эспланадной и в начале бульвара Леси Украинки.

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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