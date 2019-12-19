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"Папа до сих пор дарит подарок": ONUKA о семейной традиции на День святого Николая

Украинская певица научила мужа обмениваться подарками

19 декабря в Украине отмечается светлый праздник – День святого Николая. Как известно, на утро дети находят под подушкой презенты, если они весь год были послушными. Но взрослые также верят в чудеса и ждут, что им под подушку кто-то положит подарок. Так, украинская певица ONUKA (Ната Жижченко) рассказала Сегодня.Lifestyle о своей семейной традиции на День святого Николая.

"Я очень люблю в последнее время праздник святого Николая. И мне бы хотелось, чтобы он был более популярным. Например, Евгений (супруг Наты) вообще у себя в Донецке не знал об этом. Я до сих пор кладу ему под подушку подарок. А он мне немного позже может подарить. С таймингом у нас есть проблемы... Мой отец даже сейчас на День святого Николая что-то мне готовит. Весь декабрь для меня – огромный праздник. Особенно, если он еще и снежный. Люблю теплую одежду, шарфы и шапки. Очень всегда жду на снег", – поделилась певица.

Ранее мы писали, что солист The Maneken Евгений Филатов объяснил, почему группа выступала на территории РФ в 2016 году.

Также Ната Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

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