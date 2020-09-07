Папарацци засняли Рианну с синяками на лице: что произошло с певицей

Представители звезды утверждают, что она травмировалась в результате падения

Певица Риана, которая спасла отца от коронавируса, была замечена с травмированным лицом. Знаменитость сфотографировали папарации, когда та приехала к ресторану в Лос-Анджелесе. На снимках, опубликованных изданием TMZ, можно заметить опухшее лицо Рианы. Очевидцы же утверждают, что под очками звезда скрывала синяк и ссадины.

Ри находилась в машине, когда ей принесли еду из заведения. Певица буквально на момент сняла очки с лица, а фотографы успели заснять ее.

Скриншот: twitter.com/TMZ

После того, как фотографии появились в Сети, фанаты Рианы решили, что на нее было совершено нападение. Представители артистки заявляют, что та просто упала во время езды на электроскутере, а в целом с ней все хорошо.

"На прошлой неделе она перевернулась на электроскутере и ушибла лицо. Сейчас она быстро восстанавливается", – передает слова представителя певицы журнал People.

Сама Риана ситуацию не комментирует.

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