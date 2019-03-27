Папина копия: Джамала опубликовала серию фото с сыном

Певица трогательно поздравила сына с днем рождения

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ровно год назад украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала стала мамой. Артистка родила своему мужу сына Эмира-Рахмана. Долгое время певица скрывала лицо сына, несмотря на то, что часто публиковала его фото. Недавно Джамала приоткрыла занавес и впервые показала, как выглядит ее сын.

А 27 марта, в первый день рождения Эмира-Рахмана, Джамала опубликовала серию снимков из личного архива. На фото Джамала позирует с супругом Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На кадрах видно, как менялся малыш в течение первого года жизни.

К семейным фото Джамала добавила трогательное поздравление: "Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас трудно представить, что когда-то я жила без тебя. Я невероятно счастлива, что ты наш сын. С первым годом, Эмир-Рахман!".

Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала опубликовала фото с сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/6

Подписчики Джамалы в своем большинстве отметили, что Эмир-Рахман похож на своего отца: "Похож на отца! Пусть растет здоровенький". В то же время многие считают, что малыш похож на Джамалу и ее родителей: "Копия бабушка", "Эмир-Рахман похож на вас и вашего папу".

Кроме того, в комментариях Джамалу и Бекира усыпали поздравлениями. Маша Ефросинина написала: "Поздравляю вас! Парню здоровья крепчайшего! А вам наслаждения каждым новым днем его жизни!".

Смотрите видео, в котором Джамала рассказала интересные факты о своем сыне:

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