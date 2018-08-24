"Папины копии": Маша Ефросинина опубликовала патриотичное фото с семьей в полном составе

Телеведущая показала семью в сине-желтых футболках

Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно рассказала о ТОП-5 любимых сериалов, в этот раз разместила на своей странице в Instagram семейное фото, где запечатлена вместе со своим супругом Тимуром, их дочерью Наной и сыном Александром в патриотичных футболках. На фото вся семья улыбается и радуется.

"З Днем Державного Прапора України! Від нашої родини!" – подписала снимок телеведущая.

Семья Маши Ефросининой Фото: instagram/mashaefrosinina

Поклонникам Маши очень понравилась задумка телеведущей поздравить таким образом украинцев с праздником Государственного флага Украины (23 августа – ред.). Фаны оставили много положительных комментариев под фото: "Вы прекрасны", "Я вами пишаюсь, Ви просто супер сiм'я. Бажаю Вам i Вашим дiткам мiцного здоров'я та щастя", Яка ідилія", "Красивая семья", "Дуже гарна родина", "Какие вы классные и красивые, и все такие друг на друга похожие", "Какая прикольная задумка с футболками в цвете флага", "Как вы все похожи! Клан!", "Папины копии".

Кроме того, юзеры отметили, что старшая дочь Ефросининой – Нана очень похорошела за последний год. "Какая Нана красивая!", "Какая Наночка красивая, год за годом хорошеет, расцветает!", "Какая красивая дочь".

А вот, напомним, знаменитая Светлана Лобода возмутила сеть провокационным фото в сине-желтых штанах. Под снимком Лободы моментально разгорелись "жаркие" споры: одни поклонники одобрили образ певицы, усмотрев в нем проявление патриотизма, другие же раскритиковали выбор певицы.



