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"Евровидение 2019": парень-андрогин из Франции выступит в Украине

Артист представит свою песню на украинском Нацотборе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Билал Хасани Фото: instagram.com/iambilalhassani
Билал Хасани
Фото: instagram.com/iambilalhassani

Уже в эту субботу состоится самое громкое событие февраля – финал Национального отбора на "Евровидение 2019". Кто из шестерки финалистов отправится в Тель-Авив, определят совместно зрители и члены жюри. А пока будут подсчитывать голоса, в шоу результатов состоятся сразу два выступления – Джамалы и одного из фаворитов этого года по мнению букмекеров, представителя Франции Bilal Hassani (Билал Хассани). Член жюри Национального отбора Джамала представит премьеру своего сингла Solo. 

Билал Хассани Фото: instagram.com/iambilalhassani
Билал Хассани Фото: instagram.com/iambilalhassani

Представитель Франции – 19-летний музыкант Билал Хассани – приобрел популярность благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids. На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король), в создании которой участвовали прошлогодние представители Франции на "Евровидении" – дуэт Madame Monsieur. К слову, Билал выпустил клип на песню Roi.

Отметим, что после новости об участии Билала в конкурсе, на артиста посыпалось много писем с негативным содержанием. Тем не менее Хасани выступит на сцене "Евровидения 2019", певцу даже собираются нанять 43 адвоката.

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Источник: Сегодня
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