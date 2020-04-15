Свечи на восходе солнца и домашние куличи: украинские звезды поделились планами на Пасху

NK, Злата Огневич, Сергей Бабкин и другие звезды отметят праздник с родными

Уже в это воскресенье, 19 апреля, православный мир отмечается светлый праздник – Пасху. Такие привычные ритуалы, как освящение куличей и церковная служба в этом году недоступны для украинцев из-за карантина. Поехать в гости к близким или провести этот праздник в огромном семейном кругу также стало невозможным, поэтому украинские звезды были вынуждены сменить свои привычные планы и традиции. Сегодня.Lifestyle поинтересовались у артистов, как они планируют в этом году отмечать Пасху.

Настя Каменских

Отмечать Пасху Настя Каменских будет со своим супругом Потапом, но без родителей. Несмотря на то, что украинская певица соскучилась по маме и папе, встречу придется провести не за семейным столом, а по видеосвязи.

"Пасха – светлый семейный праздник. Для меня семья всегда была и будет на первом месте, однако в этом году придется нарушить традиции и остаться дома в самоизоляции. Я придерживаюсь всех рекомендаций и карантинных мер и понимаю, что только так можно уберечь родных и близких, самых любимых от риска заболеть. Мы с моей компанией NICE2CU, работая с партнерами за океаном – в Латинской Америке, США и Канаде – имеем опыт удаленной работы и встреч по видеосвязи. Теперь такой опыт у меня появится и в общении с семьей. Я безумно соскучилась за родителям, очень хочется их обнять, но, так как от встречи за домашним праздничным столом придется отказаться – будем на видеосвязи", – рассказала Сегодня.Lifestyle NK.

День влюбленных: Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Также NK поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, что праздновала Пасху по итальянским обычаям: "Я росла в Италии, а итальянцы празднуют Пасху довольно-таки пышно. В пасхальное воскресенье семьи так же собираются вместе за одним столом, который накрыт традиционными блюдами. Но ребенком мне запомнилась другая традиция – у них принято детям дарить сладкие подарки – пасхальные шоколадные яйца, еще и с сюрпризом внутри. Но тебе их не вручают прямо в руки, а прячут где-то в доме или на террасе, например. И, чтобы полакомится, ты должен пройти почти целый квест".

Олег Винник

А вот украинский артист Олег Винник не расстроен тем, что один из главных религиозных праздников придется отмечать дома. Ведь самым важным по-прежнему остается то, чтобы Воскресение Христово настало в душе.

"Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям. В детстве помогал матери печь паски: взбивал белки, доставал их из печи, а затем самостоятельно украшал их. После церкви мы собирались всей семьей за столом и начинали пробовать пасхальные лакомства. Это было особенное время!" – рассказал Олег Винник в интервью телеканалу "Украина".

Украинский певец Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

По словам певца, он до сих пор соблюдает традицию, которую "забрал с собой из детства" – стукнуться с членами семьи пасхальными яйцами.

"Заключается она в том, чтобы стукнуться друг с другом пасхальными яйцами, кто кого победит. А еще об лоб можно – так проверяется характер. Это всегда дарит радость за столом и дает возможность вновь почувствовать себя ребенком", – отметил артист.

Сергей Бабкин

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина он вместе со своей семьей впервые не пойдет на Пасху в церковь. Артист дома самостоятельно посвятит куличи "своими мыслями и молитвами".

"В этом году будет очень необычная Пасха, еще не знаю точно, как мы будем отмечать. Но уже могу сказать, что впервые мы не пойдем в церковь и не будем святить пасочки. Хотя, нам многие говорят, что можно прийти, церковь закрывается, и кто успел, тот попал и батюшка посвятит. Но так как мы социально-ответственные, мы не пойдем. Посвятим сами, своими мыслями и своими молитвами", – делится Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Супруга Бабкина Снежана не печет праздничные паски, поскольку это делают их мамы, а сами артисты мало употребляют мучного. Но стол в этот светлый день в звездной семье точно будет – с шашлыками во дворе их дома в Харькове.

"Пасочки мы не печем, у нас пекут их мамы. Мы все-таки придерживаемся правильного питания, едим мало мучного и мало сладкого. Но у нас дети любят пасочки. Поэтому мы возьмем их у мам, тоже самое и с яичками. В маленьком дворе у нас есть мангал, мы пожарим или шашлык, или сделаем что-то, праздничный стол обязательно будет. Это очень светлый праздник, отмечать в любом случае будем, вкусности на столе обязательно будут. Будем так по-домашнему в этом году праздновать", – поделился Сергей Бабкин.

Артем Пивоваров

По традиции, украинский артист и саунд-продюсер Артем Пивоваров ежегодно ездит на Пасху к маме в свой родной город – Волчанск. И в этом году не исключает такой возможности.

Артем Пивоваров Фото: пресс-служба

"Для меня Пасха является семейным праздником. Поэтому каждый год, по традиции, я езжу к родителям домой, в Волчанск. Там в кругу семьи, со всеми нашими родственниками, мы устраиваем празднование Пасхи. И поскольку все вместе собираемся нечасто, в это время стараемся очень много общаться, вспоминаем разные забавные истории из прошлого, поем песни и просто очень весело проводим время на протяжении нескольких дней. Так что в этом году я тоже не исключаю, что отправлюсь к родителям на праздник. Ведь там природа и, главное, самые близкие и родные люди", – поделился артист.

Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич рассказала в интервью Сегодня.Lifestyle, что планирует готовить праздничный кулич по рецепту матери, а также хочет какую-то часть заказать. Из-за того, что родители живут в Крыму, отмечать Пасху Злата будет со своей сестрой.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я буду печь кулич по рецепту мамы, а он совсем не веганский. Еще часть хочу заказать – с черным шоколадом, цукатами, декором и изюмом. Очень люблю изюм. Приглашу свою сестру в гости и вместе будем праздновать. Зажжем свечи на восходе солнца. В храм не пойду, ведь считаю, что это очень опасно. Собственно поход в церковь – это и была наша с сестрой традиция. Всю ночь мы отбывали на службе. Родители сейчас вообще никак не могут ко мне приехать", – делится Злата Огневич.

Assol

Еще одна украинская певица Assol не собирается нарушать правил самоизоляции во время карантина. Светлый праздник она проведет за городом вместе со своим мужем и родителями.

Катя Гуменюк (Ассоль) Фото: instagram.com/assolmusic

"Пасха и Новый год – два моих любимых праздника с детства. Мне кажется, это самые семейные моменты, когда все собираются за столом. У нас есть традиция – ходить в церковь на ночь. А еще моя бабушка – повар и мы в канун Пасхи приезжали к ней и выпекали вместе куличи, украшали их. Дедушка вручную воском разрисовывал яйца и потом мы ними стукались. Очень люблю этот праздник и жаль, что в этом году так получается. Но можно выйти на связь с родными онлайн, спечь кулич и провести ритуал освящения дома. Я планирую печь куличи и потом поедим на дачу, где уже ждет мама", – рассказывает певица.

Но празднования особого не будет, ведь именно на Пасху выпадает 40 дней со дня смерти ее дедушки.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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