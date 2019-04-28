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Пасхальный ангелочек: Оля Фреймут умилила сеть фотографией дочери

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась праздничным семейным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: Instagram

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая не стесняется приходить на школьный бал дочери в прозрачном платье, растрогала сеть праздничным фото. Как и другие украинские звезды, на Пасху Оля собрала корзинку с яйцами и куличами, а помочь ей в этом вызвалась младшая дочь Евдокия. Напомним, что Фреймут воспитывает троих детей – Злату, Евдокию и Валерия. 

В кадре Евдокия, одетая в белоснежное платье, с интересом рассматривает содержимое пасхальной корзинки. "Христос воскрес! Миру і тепла вашим родинам!" – подписала снимок знаменитая мама.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

В комментариях к публикации подписчики ведущей поздравили ее в ответ и пожелали семье Ольги добра и благополучия. 

Напомним, что ранее Ольга Фреймут нарвалась на критику в сети из-за фото своей кухни.

Сегодня мы также писали о том, что ведущая Леся Никитюк отличилась во время пасхальной службы в церкви.

Что в разных регионах кладут в пасхальные корзины, узнайте в этом видео:

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Пасха ольга фреймут
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