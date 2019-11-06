Павел Зибров и группа MOZGI рассказали, когда их можно встретить в киевском метро

Украинские артисты не брезгуют столичной подземкой

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", спросили у известных артистов, спускаются ли они в метро. Оказалось, одни известные певцы в общественном транспорте обходят киевские пробки, а другие все чаще используют метрополитен как локацию для новых клипов.

6 ноября празднует день рождения организация, без которой киевляне не представляют своей жизни – именно в этот день 59 лет назад в Киеве запустили метро! Недавно киевскую подземку облюбовал сам Том Круз, но нашим звездам тоже есть чем поделиться. Например, Павел Зибров недавно проехался на метро ради съемок, артист вспоминает – у работников подземки отобрало дар речи.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Захожу в метро, ​​тетя смотрит на меня, аж дар речи потеряла! Я говорю: служил в Афганистане сорок лет назад – участник боевых действий, у меня удостоверение и могу бесплатно проходить. Она рот открыла от удивления и молчит, – поделился историей народный артист Украины Павел Зибров. – Я говорю: "Закройте рот, я могу бесплатно не потому, что я Павел Зибров, а потому что я участник боевых действий. Народ смотрит: что здесь Зибров? Думают – все, наверное, у него плохо дела идут, если в метро ездит".

Каждый клип группы MOZGI имеет миллионные просмотры на YouTube, гастроли ребят расписаны на месяцы вперед. Кто-то считает, что эти артисты уже точно заказывают себе эксклюзивный трансфер, но не так все просто.

Группа MOZGI Фото: instagram.com/mozgiband

"Я и сейчас езжу исключительно метро, ​​– рассказывает один из участников группы MOZGI DJ Bloodless. – Я помню новогодние пробки, например, когда у нас два корпоратива в Киеве, мы ездили в метро с сумками, с инструментами, потому что это гораздо лучше и быстрее бывает между концертами".

А участник группы "Время и Стекло" Позитив помнит, как несколько лет подряд в Киеве весной снег выпадал.

"У меня в Instagram даже есть фотка, где мы с Настей Каменских ехали на концерт в метро, ​​когда были эти мартовское пробки, когда снега навалило", – вспоминает Позитив в программе "Ранок з Україною".

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Наталья Валевская соглашается с коллегами – праздники приближаются, а с ними и необходимость забыть о машине.

"Если будет нужно перед Новым годом быстро попасть на концерт, – конечно, я нырну в метро, – говорит Наталья Валевская в эфире телеканала "Украина". – Иногда, вы знаете, надо проехаться... наши люди прекрасны!".

Наталья Валевская Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Вот так! Метро – это супертранспорт, который в любую погоду без пробок и задержек подбросит и Тома Круза, и Павла Зиброва, и еще миллионы киевлян!

Отметим, Том Круз не анонсировал свой визит в Киев, как и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором.

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