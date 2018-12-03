Павел Зибров о конфликте с организаторами "Танцев со звездами": "Это плевок"

Певец также признался, что не слушает песни коллег

Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

За кулисами премии M1 Music Awards 4 Seasons, которая прошла в субботу, 1 декабря, народный артист Украины Павел Зибров в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал о конфликтной ситуации с шоу "Танцы со звездами", на финал которого его не пригласили. Также артист признался нам, почему он не любит музыку.

На вопрос о том, как он отнесся к тому, что не выступил в финале танцевального шоу, Павел Николаевич ответил: "А кого пригласили на финал? Никого не пригласили на финал. Поэтому, это просто плевок, я так думаю. У меня слов нет. И ни у кого их нет. Ефросинина, Тищенко, Злата Огневич и другие – уважаемые люди в Украине. По два-три месяца все тренировались. Всем звонили, ходили… А не пригласили в итоге. Ну один там кто-то им неугодный, два. Но не 10-12 человек".

Павел Зибров и Мария Шмелева Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Также мы поинтересовались у артиста, слушает ли он сейчас кого-нибудь из популярных исполнителей и какая музыка в целом ему по душе. Ответ Павла Николаевича удивил: "Я вообще музыку не люблю. Мама в детстве заставляла меня играть на баяне, петь", – улыбаясь, сказал Зибров.

На вопрос о том, кого из коллег слушает артист, он ответил: "Мы друг друга не слушаем. Музыка выше, чем все остальное. Я люблю джаз, а там, где есть слова – они лишь все портят. Поэтому я слушаю инструментальную музыку с удовольствием".

Ранее артист высказал свою позицию по поводу финала шоу "Танцы со звездами" в соцсетях.