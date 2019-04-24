Павел Зибров о съемках в кино: "Всегда беру с собой бутылочку коньяка"
Алкогольным напитком артист угощал съемочную группу
На днях прошла церемония вручения престижной украинской кинопремии "Золота Дзиґа". На ней побывало множество украинских знаменитостей.
Народный артист Украины Павел Николаевич Зибров уже дважды работал актером: в "Инфоголике" и в "Продюсере". Так что певец хорошо разбирается в съемочном процессе, а однажды даже героически "спас" съемочную группу:
"Было уже холодно, а снимали лето. Я подготовленный актер, я беру с собой бутылку коньяка всегда. Запрещается, но Народного артиста не обыскивают. У меня плоская такая бутылочка. И поэтому я спас съемочную группу актерскую. Дядя Паша им просто наливал через каждые 20-30 минут", – вспоминает артист.
Не менее интересные и интригующие признания актеров, певцов и другиз хвезд шоу-бизнеса смотрите в видоесюжете телеканала "Украина":
Ранее мы сообщали, что стал известен полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019". Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов.
Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.
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