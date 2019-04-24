Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Павел Зибров о съемках в кино: "Всегда беру с собой бутылочку коньяка"

Алкогольным напитком артист угощал съемочную группу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

На днях прошла церемония вручения престижной украинской кинопремии "Золота Дзиґа". На ней побывало множество украинских знаменитостей.

Народный артист Украины Павел Николаевич Зибров уже дважды работал актером: в "Инфоголике" и в "Продюсере". Так что певец хорошо разбирается в съемочном процессе, а однажды даже героически "спас" съемочную группу:

"Было уже холодно, а снимали лето. Я подготовленный актер, я беру с собой бутылку коньяка всегда. Запрещается, но Народного артиста не обыскивают. У меня плоская такая бутылочка. И поэтому я спас съемочную группу актерскую. Дядя Паша им просто наливал через каждые 20-30 минут", – вспоминает артист.

Не менее интересные и интригующие признания актеров, певцов и другиз хвезд шоу-бизнеса смотрите в видоесюжете телеканала "Украина":


Ранее мы сообщали, что стал известен полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019". Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов. 

Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Золота Дзиґа" 2019": "DZIDZIO первый раз" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей "Золота Дзиґа 2019": названы все номинанты премии Алена Лавренюк о карьере актера, мотивации и самообразовании в киноиндустрии
Павел Зибров Золота Дзига
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:50Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Новости партнеров

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике