Павел Зибров о съемках в кино: "Всегда беру с собой бутылочку коньяка"

Алкогольным напитком артист угощал съемочную группу

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

На днях прошла церемония вручения престижной украинской кинопремии "Золота Дзиґа". На ней побывало множество украинских знаменитостей.

Народный артист Украины Павел Николаевич Зибров уже дважды работал актером: в "Инфоголике" и в "Продюсере". Так что певец хорошо разбирается в съемочном процессе, а однажды даже героически "спас" съемочную группу:

"Было уже холодно, а снимали лето. Я подготовленный актер, я беру с собой бутылку коньяка всегда. Запрещается, но Народного артиста не обыскивают. У меня плоская такая бутылочка. И поэтому я спас съемочную группу актерскую. Дядя Паша им просто наливал через каждые 20-30 минут", – вспоминает артист.

Не менее интересные и интригующие признания актеров, певцов и другиз хвезд шоу-бизнеса смотрите в видоесюжете телеканала "Украина":

Ранее мы сообщали, что стал известен полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа 2019". Отметим, что всего в этом году было подано 97 полнометражных и короткометражных фильмов.

Напомним, ранее генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

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