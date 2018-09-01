Павел Зибров показал редкий кадр с женой и дочерью

Артист разместил снимок в соцсети

Павел Зибров. Фото: facebook.com/pavlozibrov57

Народный артист Украины Павел Зибров активно ведет свой профиль в Instagram, где публикует фото и видео из повседневной жизни. Недавно он разместил снимок со своей супругой Мариной и дочерью Дианой.

"Підтримка люблячою родини – найдорожче! Мої красуні завжди поряд зі мною! Люблю усім серцем!", – подписал снимок знаменитый певец.

Павел Зибров с дочерью и женой Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Красивые женщины", "Гарні", "Да, Вам есть кем гордиться. И это во истину так. Благополучия всей Вашей семье", "Дружина красуня!", "Ви всі дуже гарні", – написали поклонники артиста в Instagram.

Ранее стало известно, что Павел Зибров согласился участвовать в шоу "Танці з зірками", первый эфир которого состоялся 26 августа. На паркет вышли вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.

Напомним, фото со своей супругой и маленькой дочерью на странице в Facebook разместил знаменитый ведущий Сергей Притула.



