Павел Зибров показал редкий кадр с женой и дочерью
Артист разместил снимок в соцсети
Народный артист Украины Павел Зибров активно ведет свой профиль в Instagram, где публикует фото и видео из повседневной жизни. Недавно он разместил снимок со своей супругой Мариной и дочерью Дианой.
"Підтримка люблячою родини – найдорожче! Мої красуні завжди поряд зі мною! Люблю усім серцем!", – подписал снимок знаменитый певец.
"Красивые женщины", "Гарні", "Да, Вам есть кем гордиться. И это во истину так. Благополучия всей Вашей семье", "Дружина красуня!", "Ви всі дуже гарні", – написали поклонники артиста в Instagram.
Ранее стало известно, что Павел Зибров согласился участвовать в шоу "Танці з зірками", первый эфир которого состоялся 26 августа. На паркет вышли вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.
Напомним, фото со своей супругой и маленькой дочерью на странице в Facebook разместил знаменитый ведущий Сергей Притула.