Павел Зибров показал жену и дочь в своем именном "мерче"

Артист подался в бизнесмены

Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров, "взорвал" сеть современным звучанием песни "Мертві бджоли", похвастался своей семьей. На странице в Instagram исполнитель выложил фото, где позирует с женой Мариной и дочерью Дианой.

Зибров решил совместить полезное с приятным и помимо того, что показал родных людей фанатам, он их одел в именные худи.

"Мои главные "индорсеры" мерча Pavlo Zibrov – любимые жена и дочь! А у тебя уже есть такой худи? Нет?! Тогда скорее заказывай", – призвал исполнитель своих подписчиков.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

К слову, в сентябре Зибров уже делился совместным семейным фото с самыми любимыми женщинами. Артист признался, что поддержка любящей семьи для него – самое дорогое в жизни.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал о ночных кошмарах со своими усами и во сколько ему обошлись легендарные клипы. По словам артиста, во сне ему иногда снится, как ему сбривают усы. После этого сновидения артист просыпается в холодном поту. Помимо этого исполнитель поведал о своей "кормящей" песне.