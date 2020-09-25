Павел Зибров стал героем комикс-блокбастера: артист вышел на охоту за роботами (видео)

Это первый украинский анимационный фильм в стиле киберпанк

Народный артист Украины Павел Зибров стал героем комикс-блокбастера! Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Анимационный фильм называется "КиберКрай", где Павел Николаевич – борец со злыми роботами, заполонившими все сферы жизни страны.

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Ну что друзья, теперь я не только в реальном мире, но и в анимированном! Перед вами детектив в украинском комикс-блокбастере "КиберКрай". Мой герой отошел от сцены и гастролей и теперь ему надо наводить порядок в Украине, поскольку роботы заполонили все сферы деятельности и даже музыку! Я активно поддерживаю молодежь и интересные проекты, поэтому, когда увидел книжки-комиксы, которые ребята принесли, очень заинтересовался и согласился на их предложение", – написал Зибров.

INSTAGRAM

Саундтреками к кибер-блокбастеру стали легендарные песни Павла Николаевича – "Хрещатик" и "Мертві бджоли не гудуть". В фильме они звучат в аранжировке композитора Никиты Будаша, одного из участников группы KAZKA.

"Вместе с компанией Good Morning Films и продюсером Андреем Корниенко проект участвует в питчинге, как первый украинский киберпанк анимационный фильм!" – добавил певец.

Похоже, что дата премьеры фильма была выбрана неспроста, ведь сегодня в мире отмечают День комиксов.

Напомним, Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички. Ранее мы делились историей любви Павла Зиброва и его супруги Марины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться