Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Певец во второй раз женился на своей супруге Марине

Недавно появилась новость о том, что 25 августа народный артист Украины Павел Зибров женился на своей супруге Марине во второй раз – в честь 25-летия совместной жизни. Отметим, торжество состоялось в день рождения невесты – ее 60-летия. А теперь появились новые подробности свадьбы.

Так, Павел Зибров признался, во сколько им обошлась вторая свадьба. По словам артиста, за громкое торжество звездные супруги заплатили около 150 тысяч – без учета нарядов жениха и невесты. Стало также известно, что Павел и Марина пригласили 60 человек, однако посетили свадьбу 45 гостей. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен был быть шафером – заболел.

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Кроме того, Марина призналась, что получила в подарок от Павла новый автомобиль, а также драгоценности. Отметим, украшения маме за папины деньги выбирала дочь Диана, она же организовала всю церемонию, и была церемониймейстером.

А еще, для программы "Зірковий шлях" молодожены эксклюзивно показали номер, где провели первую брачную ночь после повторной свадьбы. "Здесь у нас будет проходить сегодняшняя ночная рапсодия", – заявили они.

Остальные подробности повторного бракосочетания Павла Зиброва совсем узнайте в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также показали, как выступил Павел Зибров на масштабном фестивале Atlas Weekend 2019.

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